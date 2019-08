Von Milan Chlumsky

Mannheim. Nadine Fechts Kunst ist alles andere als einfach, denn sie befragt jene Zonen der Malerei, die sich ihr eigentlich entziehen. Ein Beispiel: Mit 1805 Kugelschreibern, die mit einem Klebeband verbunden sind, versucht sie, eine einfache Linie zu ziehen oder Kreisel zu zeichnen, was ihr eine gehörige Portion Kraft abverlangt. Nicht verwunderlich, dass an jener Stelle, wo dieses Bündel von schwarzen, blauen oder roten Kugelschreibern auf Papier trifft, eine Art Zeichenwolke entsteht. Unter dem Mikroskop würde man bestimmt rebellierende Kugelschreiber finden, die den geraden Verlauf stören. Schon die Anzahl der Fremdkörper - blau oder rot innerhalb einer Mehrheit von schwarzen Kugelschreibern - verursacht, dass die vorgegebene Richtung "Störungen" erfährt. Und vieles spricht dafür, dass gerade diese es sind, die der Serie "Jedes Kollektiv braucht eine Richtung" jene ästhetische Funktion verleihen, die man in sämtlichen ihrer Arbeiten vorfindet.

Diese Serie gehört zu den stärksten und auch schönsten der ersten großen Ausstellung der in Mannheim geborenen und in Berlin lebenden Nadine Fecht, weil das Ergebnis der großen physischen Anstrengung, die sie benötigt, um 1805 Kugelschreiber in die eine oder andere Richtung zu bewegen, proportional zu der daraus resultierenden Leichtigkeit ist.

Die Schwierigkeit beginnt dort, wo Fecht den Begriff "écriture" als Zeitkomponente in den Vordergrund stellt und durch sich immer wiederholende Satzsequenzen - wie "Being white", "I am not hysterical" oder in roter Farbe über großformatigen Papierbögen die Arbeit "Melancolia", wo der Satz "I’m feeling blue" eine andere kognitive Ebene berührt. Hier wird nach kurzer Zeit die Koppelung von Schrift und Zeit zugunsten der grafischen Leistung der Autorin aufgehoben. Zwei Merkmale gilt es dabei hervorzuheben: Nadine Fecht fungiert als Schriftzeichnerin, die durch Selbstdisziplinierung die immer gleichen Schriftbilder in immer gleichen Abständen auf Papier zu bringen versucht (was naturgemäß scheitern muss). Zweitens: die von ihr gewählten Bedeutungsebenen führen in eine Sackgasse - sie sind von ihrem Befinden entkoppelt, bzw. stellen Behauptungen dar, die vermutlich alle fiktional sind.

Es bleibt also die ästhetische Ebene: Sie ist dort am stärksten, wo die Bemühungen um psychologische Erklärungen, semantische Deutungen und ein wie auch immer geartetes Ideologiemodell sich in Grenzen halten. So ist beispielsweise ihre Arbeit "53 Beginnings", wo 53 mal der Tonträger eines Schallplattenabspielgeräts am Anfang einer Schallplatte gelegt wird und aufgenommen wird, ohne den eigentlichen akustischen Inhalt des Tonträgers zu berühren, eine Sackgasse und letztlich in der Aussage etwas dürftig.

Dennoch ist der Versuch, sich am Limit der Zeichnung zu bewegen, ein anspruchsvolles Unterfangen, das dort überzeugt, wo es mit einer ästhetischen Funktion einhergeht. Parallelen zu Roman Opalkas, On Kawaras oder Hanne Darbovens Arbeiten aufzuzeigen wäre zwar nicht falsch, aber auch nicht erschöpfend. Das Potenzial dieser Werke liegt in den zeichnerischen und intellektuellen Qualitäten: Sie auf psychologisierende oder ideologische Dimensionen zu reduzieren, verfehlt als Deutung. Denn die Arbeiten von Nadine Fecht bewegen sich am äußeren Rand dessen, was die Zeichenkunst heute vermag, gerade weil IT-Technologien den skripturalen Bereich in die Domäne der künstlichen Intelligenz verschieben könnten oder gar schon können.

Info: Nadine Fecht, "Amok", Kunsthalle Mannheim, bis 13. Oktober. Ein Katalog erscheint im Laufe der Ausstellung. www.kuma.art