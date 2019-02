Kunsthallen-Direktorin Ulrike Lorenz und der Provenienzforscher Matthias Listl vor Robert Delauneys Gemälde "Eglise St. Séverin No. 3". Das New Yorker Guggenheim-Museum ermöglichte eine Rückkehr auf Zeit. Foto: chl

Von Milan Chlumsky

Mannheim. Die Provenienzforschung treibt große Teile der Kulturszene um. Einst geraubte Werke und dunkle Geschäfte während der NS-Zeit belasten die Museumslandschaft bis heute. In der Mannheimer Kunsthalle bringt Matthias Listl Licht ins Dunkel. Eine Herkulesaufgabe, die ihn sieben Jahre lang beschäftigt hat. Er konzentrierte sich vor allem darauf, was während der Hitler-Diktatur als sogenannte "bolschewistische Kunst" beschlagnahmt wurde. Die Sammlung wurde dadurch stark dezimiert.

Was hat Sie bewogen, aus Regensburg nach Mannheim zu kommen, um sich diesem Thema zu widmen?

Purer Zufall. Ich begann hier im November 2011 als wissenschaftlicher Volontär. 2013 bin ich dann in die Provenienzforschung gewechselt.

Gab es in den 1930er Jahren auch Debatten über das berühmteste Werk der Kunsthalle, Edouard Manets Monumentalgemälde "Die Erschießung des Kaisers Maximilian von Mexiko"?

Unter den Nationalsozialisten wurde das Werk nicht besonders diffamiert. Allerdings gab es bei seinem Ankauf 1910 eine heftige Diskussion, ob Werke französischer Künstler von deutschen Museen angekauft werden sollten. Das Manet-Gemälde stand dabei im Fokus einer landesweiten Diskussion.

Am 4. April 1933 wurden in der Kunsthalle "kulturbolschewistische Bilder" in diffamierender Weise ausgestellt: ohne Rahmen und völlig durcheinander. Warum wurden die Bilder und Plastiken mit Preisschildern versehen?

Aus propagandistischen Gründen. Den Besuchern sollte suggeriert werden, die Kunsthalle hätte zu völlig überhöhten Preisen Schund gekauft.

20.000 Besucher wurden damals gezählt. Mit welcher Motivation kamen sie in die Ausstellung?

Die Beweggründe können wir heute nicht genau nachzeichnen. Dennoch werden viele durch die nationalsozialistische Hetze in die Kunsthalle gelockt worden sein.

91 Mannheimer Gemälde, 8 Plastiken, 178 Originalgrafiken und 288 druckgrafische Arbeiten wurden im August 1933 nach Berlin gebracht und zerstört. Wo wurden sie verbrannt, wer hat die Zerstörung angeordnet?

Es waren zwei Aktionen: Schon am 8. Juli wurde ein kleinerer Teil beschlagnahmt und nach München zur Ausstellung "Entartete Kunst" gebracht. Für die Zerstörung war das Propagandaministerium verantwortlich, manche Werke sind aber auch durch Kriegseinwirkungen zerstört worden.

Welche Fälle waren für Sie besonders drastisch?

Alle, bei denen Werke zerstört wurden oder verloren gingen. Als besonders schlimm empfinde ich den Verlust von Hauptwerken wie Otto Dix’ "Die Witwe".

Und was stimmt Sie versöhnlich?

Dass andere Meisterwerke gerettet wurden und heute in großen Museen dieser Welt ausgestellt werden können, beispielsweise Marc Chagalls "Rabbiner". Und dann freue ich mich, dass andere Werke wieder in die Kunsthalle zurückgekehrt sind. Nach fast 80 Jahren auch das Dix-Aquarell "Weiblicher Akt / Frau mit Schleier", das erst 2015 wieder nach Mannheim gekommen ist.

Wie weit sind Sie mit Ihren Recherchen gekommen?

Wir haben alle Werke, die bisher als NS-Raubkunst einzustufen waren und bei denen Anspruchsberechtigte oder deren Erben ausfindig zu machen waren, restituiert. Zudem gehen wir mit den Verdachtsmomenten auf NS-Raubkunst sehr transparent um und veröffentlichen sie. Wir bemühen uns also wirklich, den Vorgaben der "Washingtoner Erklärung" über den Umgang mit Raubkunst gerecht zu werden.

Die Reihe "(Wieder-)Entdecken - Die Kunsthalle Mannheim 1933-1945 und die Folgen" präsentiert Werke, die ursprünglich Mannheim gehörten, aber in alle Welt zerstreut wurden. Eines der prominentesten Beispiele war Robert Delauney "Eglise St. Séverin, No. 3" (1909-1910) aus dem Guggenheim Museum in New York. Was ist das Ziel dieser Reihe? Und was ist die Geschichte dieses Gemäldes?

Ziel der Reihe ist es, aufzuzeigen, welche immensen Verluste die Kunsthalle Mannheim durch die Beschlagnahmungen erlitten hat. Das Gemälde "St. Séverin No. 3" wurde 1927 direkt von Delauney angekauft. Nach der Beschlagnahmung 1937 kaufte es 1939 Hildebrand Gurlitt. Über eine Bremer Kunsthandlung erwarb es 1939 schließlich Solomon R. Guggenheim, der es 1941 dem von ihm gegründeten Museum zum Geschenk machte.