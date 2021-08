Von Peter Wiest

Mannheim. Die Ladies haben den Blues – und wie! Wenn Donniele Graves in Janis Joplins "Summertime" einsteigt und sich die Seele aus dem Leib singt oder wenn Lisa Benjamin im wahrsten Sinne des Wortes ein "Piece of my Heart" preisgibt und alles raus lässt, gibt es absolute Gänsehaut beim Zuhörer. So wie jetzt bei den Proben zu Klaus Gassmanns neuer Show "Ladies in Blues" in der neuen Probehalle von Memet Bulut in Eschelbronn, wo es einen Vorgeschmack gab auf das, was am 14. August auf der Seebühne des Mannheimer Luisenparks eine ebenso ungewöhnliche wie begeisternde Premiere zu werden verspricht: Eine Hommage an die Ladys des Blues.

Nach der erfolgreichen Premiere der letzten Show "Respect" im August 2019 auf der Seebühne, ein Tribut an Aretha Franklin, wird damit fast genau zwei Jahre später an gleicher Stelle die neueste Produktion aus der "Sweet Soul Music"-Reihe des Heidelberger Musikers und Produzenten erstmalig aufgeführt, bevor sie danach im Lauf des Jahres Station in mehreren Städten in Deutschland machen wird. Für Klaus Gassmann stehen dabei zwei Aspekte im Mittelpunkt, wie er sagt: "Zum einen ist der Blues die gemeinsame Wurzel von Jazz und Soul bis hin zum Hip-Hop und Rap. Zum anderen kommt den Frauen historisch bei der Weitergabe von Kultur eine zentrale Rolle zu – was natürlich insbesondere auch für die so genannte schwarze Musik gilt".

Der Blues und die Inhalte der Songs, so Gassmann weiter, "reflektieren letztlich den Alltag – damals wie heute". Dabei gehe es um Beziehungsprobleme, auch mal um Geldnöte und ähnliche Dinge, am meisten jedoch um Diskriminierungserfahrungen, um Rassismus – und auch um die Unterdrückung und anhaltende Ungleichstellung von Frauen. Sängerinnen wie Mamie Smith, die vor 100 Jahren den ersten Bluestitel "Crazy Blues" aufnahm, Nina Simone, Etta James, Janis Joplin, aber auch aus der jüngeren Zeit Joss Stone und Amy Winehouse hätten das immer wieder zum Ausdruck gebracht mit ihrer Musik: "Sie erzählen die Realität und geben Orientierung."

Sie unterstützen die Women in Blues (v.l.): Björn Grün, Thomas Sturm, Klaus Gassmann, Christian Gasch, Michael Heise, Thomas Metzger, Robert Ahl. Foto: zg

Genau so sieht das auch Lisa Benjamin, die in Plankstadt aufgewachsen ist und heute in Hockenheim lebt. Bei einigen "Sweet Soul"-Produktionen der Vergangenheit hat sie bereits mitgewirkt; bei "Women in Blues" steht sie jetzt erstmals mit drei anderen Sängerinnen im Vordergrund. Als Amerikanerin, die in Deutschland aufwuchs, habe sie zunächst nie einen wirklichen Bezug zu ihrer afroamerikanischen Seite gehabt, erzählt sie: "Erst, als ich den Blues kennen gelernt und mich mit ihm auseinandergesetzt habe, hat sich das geändert". Die Musik sei so für sie lange die einzige Verbindung gewesen zu ihrer ursprünglichen Kultur. Im Blues sieht sie "eine lange Leidensgeschichte, die in der heutigen Zeit vielleicht etwas in den Hintergrund geraten ist", sagt sie: "Und genau deshalb ist es so wichtig, auch zu betonen, was Frauen im Blues bedeuten." Die Musik sei auch im Jahr 2021 noch immer überwiegend männerorientiert: "Und das muss man klar machen und versuchen zu ändern."

Donniele Graves sieht das ähnlich. Die Sängerin, die seit acht Jahren in St. Leon-Rot lebt und erst in den letzten Tagen für eine andere Kollegin ins Team kam, hat ursprünglich mit Gospelmusik begonnen. "Dann habe ich festgestellt, dass der Blues uns Frauen sogar noch mehr Möglichkeiten gibt, das zu singen, um was es wirklich geht", sagt sie: "Wobei die Probleme durchaus vergleichbar sind, besonders eben für farbige Menschen und für Frauen." Auch heute noch seien "Women in Blues" eher die Ausnahme, bestätigt Donniele Graves die Aussagen von Lisa Benjamin. Das Besondere bei der Musik sei dabei, dass man sogar nicht unbedingt die Texte verstehen müsse, um zu spüren, worum es wirklich gehe: "Das ist eben gerade der Zauber dieser Musik."

Bei der "Women in Blues"-Show reflektieren und erzählen insgesamt 20 Songs die Geschichte dieses ganz besonderen Musikgenres. Die Skala reicht von Klassikern wie "I’d rather go blind" von Etta James oder "Four Women" von Nina Simone über bekannte Blues-Stücke der Rockjahre wie "Midnight in Harlem" von der Tedeschi Trucks Band oder eben den Songs von Janis Joplin bis hin zum Blues der neueren Zeit mit Hits wie "Me and Mr. Jones" von Amy Winehouse oder "Super Duper Love" von Joss Stone. Auch Joy Flemings "Neckarbrückenblues" darf bei der Premiere in Mannheim selbstverständlich nicht fehlen – und beweist, dass der Blues längst auch hierzulande absolut heimisch geworden ist.

Neben Lisa Benjamin und Donniele Graves stehen bei "Women in Blues" in Mannheim die Sängerinnen Flore M, Menoosha Susungi und als Special Guest Daria Biancardi aus Italien auf der Bühne. Begleitet werden sie von einer vierköpfigen Rhythmusgruppe mit Thomas Metzger (Schlagzeug), Michael Heise (Bass), Christian Gasch (Gitarre) und Robert Ahl (Hammond) sowie der dreiköpfigen Horn-Section mit Björn Grün (Tenor Sax), Thomas Sturm (Trompete) und Klaus Gassmann (Bariton Sax).

Info: Mannheim, Samstag, 14. August, 20 Uhr, Seebühne im Luisenpark, Premiere "Women in Blues". Karten von 39,50 bis 53 Euro.