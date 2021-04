Von Matthias Roth

Mannheim. Der Mannheimer Jazztrompeter Thomas Siffling war einer von 14 Künstlern und Kulturveranstaltern, die am Dienstag Gelegenheit hatten, Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Live-Stream nach ihrer Vorstellung des weiteren Kultur-Lockdowns und den Folgen der Pandemie für die Kulturwirtschaft zu befragen. Wir telefonierten anschließend mit dem Musiker.

Herr Siffling, haben Sie die Kultur-Statements der Bundeskanzlerin überzeugt?

Leider nicht. Ich war eher enttäuscht. Andererseits muss ich Frau Merkel auch in Schutz nehmen und hatte das Gefühl, da schwappt jetzt eine riesige Welle über sie hinweg. Sie versucht, die Vorgehensweise der Regierung zu rechtfertigen, aber sie ist letztlich nicht tief genug in der Materie drin, um nachhaltig an der jetzigen Situation etwas ändern zu können.

Der Kulturbereich ist auch sehr komplex...

Ja. Man hätte vielleicht die Kulturstaatsministerin Monika Grütters daneben setzen sollen. Ich fand auch die Gesprächsrunde zwar vielseitig, aber zu groß. Man hätte sich ein Nachgespräch in Untergruppen gewünscht, um wirklich etwas erreichen zu können. Die Kanzlerin hat ihr Interesse gezeigt, mehr nicht.

Es wird sich also nichts bewegen?

Das ist nicht anzunehmen. Wir müssen uns da als Kulturbranche vielleicht auch an die eigene Nase fassen und unsere Anliegen in Zukunft einfach besser vermitteln an die Politik. Es sind auch viel zu viele unterschiedliche System: der soloselbstständige Musiker ist etwas anderes als eine Buchhandlung, ein Theater oder eine Galerie. Im Dialog mit den Kommunal-, Landes- und und Bundespolitikern müssen wir einfach viel besser werden, um da mehr Verständnis zu erzeugen. Die wissen ja gar nicht wirklich, was wir eigentlich machen. Dass ich jeden Tag Trompete übe, wissen die nicht - die glauben, das sei wie Fahrradfahren.

Hat Sie etwas Bestimmtes geärgert im Gespräch mit der Kanzlerin?

Ja, schon: Dass Sie letztlich keine richtige Antwort gab auf meine Frage, warum wir Kulturschaffenden immer noch so weit hinten auf der Liste der ganzen Öffnungsszenarien stehen. Kulturveranstaltungen, die den Nachweis erbracht haben, dass sie am wenigsten die Verbreitung der Pandemie fördern, können nicht öffnen! Alle Hausaufgaben, die man uns gegeben hat, sind lange erfüllt.

Die Kanzlerin wiegelte ab mit dem Hinweis auf die Verkehrswege zum Veranstaltungsort: Ist das falsch?

Ich hätte der Bundeskanzlerin gern gesagt, dass unser Publikum auch mit dem PKW anreist und Schnelltests macht, um ins Konzert zu dürfen! Die Bewegung von 300 Leuten, die ins Theater, oder 70, die in einen Jazzclub gehen, kann nicht verglichen werden mit Schulbussen oder Feierabend-Nahverkehr. Das kann ich nicht akzeptieren.

Was muss sich ändern in der Szene, um in Zukunft besser dazustehen?

Die Crux des Künstlers ist, dass er kreativ ist und sich zu helfen weiß, auch in kniffligen Situationen. Andererseits sieht dann keiner, wenn er wirklich Hilfe braucht. Das vergangene Jahr zeigte deutlich: Wir müssen lauter werden! Wir müssen mehr Gehör finden. Wir müssen auch viel selbstbewusster auftreten. Wir müssen uns jetzt besser aufstellen für die Zukunft, denn solche Pandemien werden uns immer wieder begleiten.