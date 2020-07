Mannheim. (RNZ) Wilfried Rosendahl soll neuer Generaldirektor der Reiss-Engelhorn-Museen (REM) werden. Das hat jetzt der Kulturausschuss mit breiter Mehrheit dem Gemeinderat empfohlen, der am 28. Juli über die Personalie entscheidet. Der langjährige REM-Chef Alfried Wieczorek geht Ende dieses Jahres in den Ruhestand. Rosendahl, geboren 1966 in Ratingen im Bergischen Land, ist bereits seit 2004 in verschiedenen Positionen in den Museen tätig.

Seit 2016 ist er Direktor für den Bereich "Archäologie und Weltkulturen" sowie seit 2017 stellvertretender Generaldirektor für den gesamten Museumskomplex. Darüber hinaus ist Rosendahl Wissenschaftlicher Vorstand und Geschäftsführer des Curt-Engelhorn-Zentrums für Archäometrie und Honorarprofessor am Historischen Institut der Universität Mannheim.

"Die Reiss-Engelhorn-Museen stehen für wissenschaftlich fundierte und zugleich publikumsorientierte Ausstellungen und eine familienfreundliche Ausrichtung. Sie sind überregional und international als Ort der Bildung, Unterhaltung und Forschung anerkannt. Ich bin davon überzeugt, dass es Wilfried Rosendahl gelingt, diese ausgezeichnete Positionierung in der Museumslandschaft auszubauen und die Verbindung der REM mit den wichtigen Themen der Stadtentwicklung weiter zu vertiefen", sagte Oberbürgermeister Peter Kurz.