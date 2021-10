Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim/Ludwigshafen. Kann ein Lied die Welt verändern? Wohl kaum. Wenngleich vor allem in den Sechziger und Siebziger Jahren mehr Menschen als heutzutage daran geglaubt haben. Der junge Bernd Köhler gehörte zu ihnen. Unter dem Künstlernamen "Schlauch" brachte der Ludwigshafener Liedermacher seine erste von vielen Schallplatten auf den Markt und stellte fest: Ein Song kann durchaus etwas in Bewegung bringen – und ein gutes Protestlied wird niemals ignoriert. Bis heute hat er sich diesen Glauben erhalten.

Doch Botschaften im Stil von "We Shall Overcome" und "Blowing in the Wind" erklingen in der modernen, komplexeren Welt allenfalls am Lagerfeuer. Neue Medien wie Facebook und Youtube und ihre sogenannten "Influencer" haben sich die Rolle von Meinungsmachern zu eigen gemacht. Was bleibt also den Nachfahren jenes Walther von der Vogelweide, dem wohl allerersten Barden gegen Willkür und Überheblichkeit der Herrschenden? Haltung – eine Eigenschaft, die leider immer seltener anzutreffen ist in einem Land, in dem große Teile der Jugend statt gegen den Kapitalismus anzukämpfen, eine Unternehmerpartei wählen. Aber gelegentlich findet man sie doch noch, diese innere Grundeinstellung, die das Denken prägt.

Zum Beispiel im gut besuchten Mannheimer Eventhaus Capitol. Dort haben jetzt Bernd Köhler und ein vielköpfiges Ensemble musikalische Brücken geschlagen. Frühe Stücke und neuere Kompositionen geben weit über zwei Stunden lang einen Einblick in die Kreativität des selbst ernannten "linken Vogels und schrägen Kauzes". Köhlers politische Statements und unkonventionelle Fantasie in den Texten sowie die teils avantgardistischen Arrangements seiner ausgezeichneten Mitspieler nehmen dem Wort Zeit jegliche Bedeutung.

Hintersinnig-schräge Titel wie "Dicker Hund" wechseln sich ab mit musettbeschwingten Chansons á la "Die kleine Kommune" oder der Warnung "Nazis raus". Das begeisterte Publikum bekommt kaum einem Moment, um abzuschalten. Bei "Unsre Chance - Resistance" werden Erinnerungen an den Kampf der Beschäftigten der Firma Alstom gegen die Schließung des Käfertaler Werkes wach. Schöne Geste: Einige aus dem Werkschor stehen an diesem Abend sogar noch einmal mit auf der Bühne.

Dort geben neben dem Sänger die Tonjongleurin Christiane Schmieder am Keyboard, der "Flinkefinger" Laurent Leroi am Akkordeon und der begnadete Violinist Joachim Romeis die Töne an – allesamt frühere Mitglieder des "Kleinen Elektronischen Weltorchesters ewo2". Dieser erfolgreichen Formation hatte der verstorbene Saitenspezialist Hans Reffert unüberhörbar seinen musikalischen Stempel aufgedrückt. Beim Auftritt im Capitol schüttelt nun der Ausnahmegitarrist Adax Dörsam, in dessen Studio manch preisgekrönte Produktion aufgenommen worden ist, jene Klangeffekte aus seinem Handgelenk, die man selbst mit jahrelangem Unterricht nicht erlernen kann. Die charmante Blandine Bonjour, mit der Köhler drei Chanson-CDs veröffentlicht hat, stimmt bei vier poetischen Liedern kraftvoll mit ein. Chapeau, Madame!

Selbst wenn der typische Protestsänger aus der Zeit gefallen scheint, lehrt das Konzert doch eines: Gerade die heutige Welt könnte weiß Gott mehr "linke Vögel und schräge Käuze" wie Bernd Köhler vertragen.

Info: "Nachrichten" und "Halt Los" heißen Bücher aus dem Ludwigshafener Llux Verlag, in denen Bernd Köhler seine Geschichte erzählt.