Mannheim. (RNZ/rl) Das 6. Zeltfestival Rhein-Neckar soll am Samstag, 28. Mai 2022 starten. Das teilten die Veranstalter am heutigen Donnerstag mit. Mit Provinz, Majan, Jeremias, Schmyt, 01099, Luna, Rote Mütze Raphi, Nina Chuba und Paula Hartmann werden wieder die "wichtigsten neuen Künstler Deutschlands" dabei sein.

Mit "40 Jahren Hits" feiern die Simple Minds am Dienstag, 14. Juni 2022 in Mannheim ihre 40-jährige Bandgeschichte. Auch "Deine Freunde" kommen zum Abschluss des Festivals am Sonntag, 26. Juni 2022 zurück in die Metropolregion und feiern ihren 10. Bandgeburtstag.

Folgende Künstler haben für das Festival im Palastzelt zugesagt:

Mittwoch, 25. Mai 2022: Clueso

Donnerstag, 26. Mai 2022: Meute und Gäste: Cari Cari, u.a.

Freitag, 27. Mai 2022 X-Over Mannem Festival!

Samstag, 28. Mai 2022: DasDing Festival

Sonntag, 29. Mai 2022: Punk in Drublic

Dienstag, 31. Mai 2022: Lena

Freitag, 03. Juni 2022: OG Keemo: Süd Süd Fest

Samstag, 04. Juni 2022: Bosse

Dienstag, 14. Juni 2022: Simple Minds

Donnerstag, 23. Juni 2022: Faber

Sonntag, 26. Juni 2022: Deine Freunde

Tickets für alle Konzerte sind unter www.zeltfestivalrheinneckar.reservix.de/events erhältlich. Weitere Infos gibt es unter www.zeltfestivalrheinneckar.de.