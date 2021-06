Von Heribert Vogt

Mannheim. Der tyrannische Reichsvogt Gessler erscheint als der frühere amerikanische Präsident Donald Trump, jedenfalls andeutungsweise. Denn der Gesslerhut, verhasstes Zeichen der Unterdrückung, sieht bei den Mannheimer Schillertagen aus wie Trumps rote Kappe. Das Online-Gastspiel des Deutschen Nationaltheaters Weimar mit Friedrich Schillers berühmtem Freiheitsdrama "Wilhelm Tell" in der Inszenierung von Jan Neumann war in mancherlei Hinsicht bemerkenswert, vor allem durch Aktualisierungen des über 200 Jahre alten Werks mit Bezügen zur heutigen Zeit. Aber es gab auch eine große Beeinträchtigung: Und das war die streckenweise sehr schlechte Tonqualität. Denn gezeigt wurde ein routinemäßiger Mitschnitt der Weimarer Generalprobe von 2019 (Video: Andreas Günther). Da war Trump noch voll in Aktion.

Die Verbindung zur Gegenwart ist im Bühnenbild von Oliver Helf massiv präsent. Denn die idyllische Schweizer Szenerie um den Vierwaldstätter See erscheint hier als industriell anmutende Metallstruktur, die Bergwelt ist durch eine technisch konstruierte schiefe Ebene präsent. Auf dem metallischen Gitter entwickelt sich der Widerstand der geknechteten Menschen gegen die habsburgische Fremdherrschaft und ihren Repräsentanten Gessler. Gekleidet sind die Figuren zum Teil in urige Schafspelze (Kostüme: Nini von Selzam). Aber sind sie deshalb schon Wölfe? Eher nicht, in dem politischen Käfig erinnert mitunter ihr Blöken an gequälte Kreaturen in der Massentierhaltung.

Überhaupt findet eine Art von Kollektivierung und Verallgemeinerung statt. Denn die Handlung des Stücks wird von den einzelnen Personen wie von Schillers Kontext weitgehend abgelöst. Erreicht wird dies einerseits durch die wechselnden Rollen der Schauspieler, andererseits vor allem durch das chorische Sprechen wie Singen (Musik: Johannes Winde). Kernszenen sind schemenhaft aufgefächert: So werden auf dem Rütli viele Eide geschworen oder Tell beim Apfelschuss gleich mehrere Früchte gereicht. Insgesamt wird der Kern der gesellschaftlichen Dynamik herausgearbeitet, der dann mit anderen historischen Zuständen in Beziehung gesetzt werden kann.

Wenn bei Schiller der Reichsvogt die Bedrohung der freiheitlichen Demokratie darstellt, ist es hier eben der Populist Trump. Aber dieser Bezug beschränkt sich nicht auf die rote Kappe. Denn Gesslers terroristische Mannen erinnern zudem fatal an Trumps gefährliche Gefolgsleute. Jedoch auch Trump ist nur eine Vorzeigefigur für eine veränderte Welt, in der der Populismus auf breiter Front auf dem Vormarsch ist, aber auch jeder Einzelne aufgefordert ist, seine Komfortzone zu verlassen und Farbe zu bekennen.

Da träumt mancher Schweizer lieber vom Besuch der Fashion Week in New York oder wedelt im mondänen Wintersportambiente den Skihang hinab. Obwohl es bei Schiller heißt: "Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt." Und ein bisschen Gessler steckt offenbar in vielen Menschen, denn die meisten beteiligten Schauspieler waren auch in dessen Rolle zu sehen.

Entstanden ist die markante Schiller-Inszenierung zum 100-Jahr-Jubiläum der Weimarer Verfassung aus dem Jahr 1919, die damals im Gebäude des heutigen Nationaltheaters verabschiedet wurde. Die nun gezeigte Bühnenhandschrift erinnerte stark an frühere Zeiten am Schauspiel Stuttgart, als der gegenwärtige Weimarer Intendant Hasko Weber dort das Schauspiel leitete und das chorische Sprechen ein Markenzeichen des Hauses war. Und aus jener Stuttgarter Zeit war auch jetzt noch der Schauspieler Sebastian Kowski dabei. In der Titelrolle war Krunoslav Šebrek zu sehen. Alles in allem ein interessanter zweieinhalbstündiger Abend mit einem Feuerwerk an Regieeinfällen. Doch auch bei Theatervideos gibt es riesige Unterschiede.