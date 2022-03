Von Alexander R. Wenisch

Mannheim. Große Lettern über der Bühne: "Free Ukraine" und zwei bunte Peace-Zeichen. Gerade hat Sting mit zwei Cellistinnen aus dem Kriegsland das Konzert eröffnet: "Russians" – sein Kommentar zur Konfrontation der USA und Russland. 1985 geschrieben – ist erschreckend aktuell. Als Zeichen der Solidarität singe er es heute, sagt der Musiker auf Deutsch.

Dies bleibt der einzige ausgesprochene politische Kommentar an diesem Abend, Sting neigt nicht zum Predigen. Aber natürlich lässt er seine Musik sprechen. Und so ist das erste Drittel des Konzertes ein einziges Statement: "free, free, set them free", singt er. In "Message in a Bottle" sendet er ein "SOS to the World" und beschwört: "Only Hope can keep us together".

Was für ein mehrfach emotionaler Moment in der SAP-Arena. Frenetisch wird der britische Musiker von den geschätzt 6000 Besuchern am Samstagabend empfangen. Ausverkauft ist die Mannheimer Halle damit längst nicht. Für Stings Verhältnisse also Club-Atmosphäre. Aber die Live-Kultur startet wieder! Und dann gleich mit einem internationalen Schwergewicht. Endlich! Es fühlt sich an wie ein Knoten, der platzt, aufgestaute Energie im Publikum entlädt sich ohrenbetäubend.

Vor der Tür wurde natürlich kontrolliert: Zutritt nur unter 3G. Maskenpflicht überall. Die Hallenbetreiber haben nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten die Belüftungsanlage nachjustiert. Ab und an spürt man nun auch einen Zug kühler Frischluft im Innenraum. Aber man muss sich erst wieder gewöhnen. So ganz unbeschwert geht Live-Musik noch nicht. Trotzdem singen natürlich alle begeistert mit: "Englishman in New York" oder "Fields of Gold".

Stings Auftritt in Mannheim ist der Auftakt für fünf Deutschland-Konzerte. "My Songs" heißt die Tour – also eine Art "Best of". Der 70-Jährige wirkt unglaublich fit, muskulös und entspannt wie immer. Seine Lieder spielt er überwiegend in Album-Version mit einer siebenköpfigen Band (und seinem Sohn Joe Sumner, der auch den Opener mit Gitarre und Keyboard gegeben hat). Kaum Varianten, muss aber auch nicht sein. Dafür singt er mit einer Leichtigkeit, die beneidenswert ist. Ab und an darf sein Background-Sänger in den Vordergrund und wird gefeiert. Wie Sting ohnehin jedem seiner Mit-Musiker Raum gibt. Das wirkt alles sehr harmonisch, unprätentiös. Ebenso wie die Bühnentechnik: Auf einer breiten LED-Leinwand gibt es überwiegend Farbspiele zu sehen, umrahmt von einer klassischen Lightshow.

Der Mittelteil des zweistündigen Konzerts gerät dann eher lahm. Die Songs seiner aktuellen Platte "The Bridge" tragen live nicht – sitzen aber natürlich auch nicht annähernd so tief im kollektiven Gedächtnis wie "Roxanne" oder "Every Breath You Take". Allein das eindringliche "Rushing Water" entfaltet Bühnen-Präsenz.

Schließlich starten Sting und seine durchweg gute Band zum Endspurt: sieben Songs ohne Pause, fast atemlos. Unter den Auftakt "Walking On The Moon", einem Klassiker seiner alten Band "The Police", wird Bob Marleys "Get up, stand up" gemischt, dann wechselt es zu "So Lonely" und wieder zurück zu Marley: "No Woman, No Cry". Das komplette Publikum steht längst, feiert begeistert mit. Sting leitet über in das arabeske "Desert Rose" (neben "Brand New Day" der musikalisch beste Song des Abends). Und "King of Pain" mündet letztlich in die Stalker-Hymne "Every Breath You Take".

Der Abend endet mit drei Zugaben und setzt den Schlussakkord wie eine Klammer: Sting an der Gitarre singt "Fragile": "Nothing comes from violence and nothing ever could" – Gewalt führt zu nichts und hat noch keinem etwas gebracht!

