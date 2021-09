Von Peter Wiest

Mannheim. Gewundert hat es keinen. Es war zu erwarten, dass dies ein besonderer Abend werden würde. Und dennoch war da ein Gänsehaut-Gefühl, als die Zuschauer aufstanden und so heftig applaudierten, wie man es selbst im altehrwürdigen Mannheimer Capitol selten erlebt hat. Applaus, der mehr als verdient war, als die Heidelberger Musiklegende Freddy Wonder dort tatsächlich erstmals auf der Bühne stand. Mitgebracht hatte Freddy seine "New Philharmonic Wonders" und damit über 40 Musiker – neben der üblichen Combo auch "Special Guests" und die Junge Südwestdeutsche Philharmonie unter der Leitung von Volker Christ.

Es ist ein epochales Großprojekt, das der Heidelberger hier geschaffen hat. Eines ohne hehre Ansprüche allerdings, das für das Publikum Entertainment auf eine ganz besondere Art bietet: entspannt, verrückt-verrockt und nicht nur musikalisch ausgesprochen unterhaltsam. Ausgesucht dafür hat Freddy Wonder diverse Preziosen aus dem Schatz der Rock- und Pop-Musik der letzten Jahrzehnte; jedes davon passend aufbereitet. Grenzen gibt es keine: Neben den genretypischen Knallern finden sich auch französische Chansons, sogar eine italienische Ballade. Und dargeboten werden alle speziell: nicht nur von den mehr als überzeugenden Gesangssolisten, sondern insbesondere von den mit nicht weniger Spielfreude als die Combo-Rocker ans Werk gehenden jungen klassischen Musikern und ihrem Dirigenten.

Wunder also über Wunder an diesem Abend, fast im Minutentakt. Ganz vorne dabei neben Freddy selbst: Ex-Wonder-Sängerin Pat Appleton, die längst mit der Gruppe "DePhazz" auf internationalen Erfolgspfaden wandelt; außerdem Kai Häfner und Markus Zimmermann. Mehr als beeindruckend, in welche gesangliche Höhen sich etwa Häfner bei "Unchained Melody" von den Righteous Brothers und Zimmermann bei Barry Ryans "Eloise" oder John Miles‘ "Music" aufschwangen. Faszinierend auch, was Pat Appleton zu bieten hatte: Von Karibik-Feeling bei "M’barik" über eine melancholische Version von Freddy Mercurys "Love of my Life" bis hin zu Mireille Mathieus "Je ne regrette rien" in unnachahmlich frankophil-musikalischer Art.

Hinter all dem stand mit Freddys Combo eine solide Band mit gewohnt versierten Instrumentalisten, die es verstehen, sich zunächst im Hintergrund zu halten, wobei Bassist Gigu Neutsch und Schlagzeuger Ralf Gustke ein solides Fundament legen, dann jedoch bei einem fetzigen Solo zur richtigen Zeit aus sich herausgehen wie Gitarrist Johannes Krayer bei "Smoke on the Water" oder Michael Steiner mit entsprechenden Saxofon-Soli. Dazu dann die geballte Kraft der Jungen Südwestdeutschen Philharmonie, die diese "Philharmonic Wonders" perfekt abrundete.

Und Freddy Wonder selbst? Erstaunlich, wie locker das Mastermind es verstand, sich weitgehend zurückzunehmen, um dann doch Höhepunkte zu setzen. Ein solcher war seine Version von Charles Aznavours "Du lässt dich gehen", ein Schmunzel-Chanson der gehobenen Art. Wie vielfältig der Meister selbst immer noch ist, bewies auch der James Bond-Song "License to Kill" im Duett mit Pat Appleton. Nachgerade exorbitant dann Freddys selbst geschriebener "Song for John", in dem sich seine Liebe zu John Lennon offenbart. Was er gesanglich sonst noch drauf hat, war auch im "Light my Fire"-Duett mit Pat Appleton deutlich zu hören. Ein abgedroschenes Wortspiel zwar: Aber es war halt wirklich ein absolut wonderbarer Abend.