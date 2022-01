Mannheim. (RNZ) Dass Max Goldts Werk sehr komisch ist, weiß ja nun jeder gute Mensch zwischen Passau und Flensburg. Dass es aber, liest man genau, zum am feinsten Gearbeiteten gehört, was unsere Literatur zu bieten hat, dass es wahre Wunder an Eleganz und Poesie enthält und dass sich hinter seinen trügerischen Gedankenfluchten die genaueste Komposition und eine blendend helle moralische Intelligenz verbergen, entgeht noch immer vielen, die nur aufs Lachen und auf Pointen aus sind. Max Goldt gehört gelesen, gerühmt und ausgezeichnet. Sagt zumindest Daniel Kehlmann.

Goldt machte mit Gerd Pasemann zusammen im "Foyer des Arts" Musik, wurde mit mehreren Satire- und Literaturpreisen ausgezeichnet und hat im Duo "Katz & Goldt" zehn Comicbände herausgebracht.

"Nur wenig geht über die Texte von Max Goldt, höchstens die Lesung der Texte von Max Goldt durch Max Goldt. Besser geht’s nicht", lobt auch die Westfalenpost. Es sind teils verschrobene Gedanken, die Goldt aus scheinbar Nebensächlichem und Alltäglichem entwickelt, die aber vor der Fassade brüchiger Ordnung die auf dem Weg dahin liegenden Alltäglichkeiten, Kuriositäten und Widersprüche aufsammeln und das dahinter liegende Chaos andeuten.

Info

Mannheim, Montag, 17. Januar, 20 Uhr, Alte Feuerwache. Karten für 18,60 Euro bei RNZ-Ticket