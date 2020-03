Mannheim. (dpa) Der Söhne-Mannheims-Sänger Rolf Stahlhofen organisiert ein Online-Pop-Festival mit deutschen Musikern. Das kündigte der Sänger auf seiner Facebook-Seite am Dienstag an.

Unter dem Motto "Wir sagen Danke!" wollen sich Künstler wie Peter Maffay, Laith Al-Deen und die Hardrocksängerin Doro Pesch sowie Stahlhofen selbst auf diese Weise bei Ärzten, Pflegern, Polizisten, Lkw-Fahrern und anderen Hilfskräften bedanken für das, was diese während der Corona-Krise leisten. Dem Bericht zufolge wollen die Musiker am Freitagabend (27. März) live in ihren Privaträumen auftreten.

"Wir wollen die Menschen feiern, die das öffentliche Leben aufrechterhalten", sagte Stahlhofen. "Und wir wollen, dass eine Diskussion darüber in Gang kommt, wie man diese Menschen auch nach der Krise unterstützen kann." Das Konzert solle an diesem Freitagabend gegen 18.00 oder 20.00 Uhr beginnen und zwölf Stunden dauern. Weitere Details würden noch mitgeteilt. Die Musiker performen dabei live in ihren Privaträumen oder Studios, sagte Stahlhofen. Rund 30 Künstler haben seinen Worten zufolge bereits zugesagt.

Update: Mittwoch, 25. März 2020, 16.02 Uhr