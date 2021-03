Von Daniel Schottmüller

Mannheim. Spätestens seit der Eröffnung des Berliner Humboldt Forums hat die Diskussion um das koloniale Erbe Deutschlands rapide Fahrt aufgenommen. Ist es im Jahr 2021 zeitgemäß, dass Museen Objekte besitzen, die Kolonialisten geraubt haben? Eine drängende Frage. Denn zeitgleich prangern Länder wie Tansania an, dass sie in ihren Nationalmuseen kaum etwas ausstellen könnten, das von der eigenen Vergangenheit erzählt.

Zur Lösung dieses Problems gilt es zunächst herauszufinden, woher die einzelnen Objekte deutscher Museen überhaupt stammen und wie sie ihren Weg zu uns gefunden haben. Dass diese Aufarbeitung herausfordernd ist, geben die Reiss-Engelhorn-Museen (rem) in Mannheim offen zu. Sie kritisieren, dass es an finanzieller und personeller Ausstattung gemangelt habe, um diese Aufgabe zu bewältigen – bis jetzt. Nun aber sei man in der Lage, in den nächsten zwei Jahren Sammlungsobjekte aus Afrika zu digitalisieren und in einer Datenbank öffentlich zu machen. Möglich macht das eine Förderung des Landesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst in Höhe von 61.600 Euro.

Unterstützt werden die rem künftig von einem Mitarbeiter aus Togo. Der 25 Jahre alte Germanist und Kulturwissenschaftler konnte im Auswahlverfahren überzeugen und soll die Stelle in Mannheim zum 1. April antreten. "Bewusst haben wir uns dafür entschieden, die neu geschaffene Stelle mit einem Wissenschaftler aus Afrika zu besetzen. Auf diese Weise fließt bereits bei der Sichtung und Digitalisierung der Sammlungen die Perspektive der Herkunftsgesellschaften ein", erklärt Generaldirektor Wilfried Rosendahl. Um den Dialog mit den Herkunftsregionen zu intensivieren, plane man zudem eine Kooperation mit den Universitäten in Lomé und Düsseldorf. "Auf diese Weise soll die junge Generation ins Gespräch kommen." In Lomé, der Hauptstadt Togos, hat der neue Mitarbeiter studiert. Dass er sich dabei mit den Themen Kolonialismus und Archivwesen auseinandergesetzt hat, könnte ihm jetzt zugutekommen.

Im Fokus seiner Arbeit stehen zunächst zwei Sammlungen mit direktem Bezug zu ehemaligen deutschen Kolonialgebieten: Die Sammlung "Thorbecke", die im Wesentlichen in Kamerun (Deutsch-Westafrika) erworben wurde, und die Sammlung "Bumiller", deren Objekte vorwiegend aus (Deutsch-) Ostafrika stammen. Beide wurden im späten 19. beziehungsweise frühen 20. Jahrhundert zusammengetragen. Sie sollen laut rem aber nur als Ausgangspunkt für weitere Forschungen dienen.

Eine digitale Aufnahme der Objekte sowie der in Verbindung zu bringenden Archivalien und Dokumente sei dringend geboten – gerade, da die Art der Erwerbung in vielen Fällen nicht belegt ist. Die Ergebnisse sollen in die Deutsche Digitale Bibliothek eingepflegt werden. Durch die Digitalisierung werden die ethnologischen Sammlungen der rem, die aktuell nicht ausgestellt werden, der Öffentlichkeit zugänglich. Dieses Vorgehen entspricht der "Drei-Wege-Strategie", auf die sich Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände im Oktober verständigt haben. Die neue Stelle wird im ersten Jahr vom Land finanziert, im zweiten von der Stadt Mannheim. Die Landesförderung umfasst darüber hinaus Mittel für die technische Ausrüstung.