Mannheim. (me) Das ist das derzeit ziemlich Heißeste aus dem Ofen des zeitgenössischen Jazz: 184 Bewerbungen gingen bei Kurator Lars Danielsson ein. Der Pate wählte mit einer achtköpfigen Fachjury die drei Finalisten für den neuen deutschen Jazzpreis aus. Am Samstag geht es in der Alten Feuerwache mit Publikumsabstimmung und Preisverleihung an den Gewinner zur Sache.

Im Finale: Das Felix-Henkelhausen-Quintett um den namensgebenden 26 Jahre alten Kontrabassisten, das sich – hart, aber herzlich – mit der schöpferischen und zerstörerischen Kraft der Menschheit auseinandersetzt.

Weiters: Die 33 Jahre alte Pianistin Olga Reznichenko im Trio mit Schlagzeug und Bass. Klassische Moderne, Minimal Music, Modern Jazz. Komplex harmonisch, rhythmisch feinsinnig subtil, ein auf Ästhetik gewebter Klangteppich.

Final: das Rebecca Trescher Tentet. Modern. Experimentell zwischen Jazz und Klassik. Vielschichtig. Klarinette, Bassklarinette, Trompete, Flügelhorn, Sax, Harfe, Cello, Klavier, Vibrafon, Schlagzeug: Fein gewebter Sound aus der geballter zehnköpfiger Klanggewalt. Wer den Preis bekommt? Sie haben die Wahl.

Info: Mannheim, Samstag, 2. April, 20 Uhr Alte Feuerwache. Karten für 20,80 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.