Von Peter Wiest

Mannheim. Auch wenn dieses Mal nur zwei statt drei Finalisten auf der Bühne stehen konnten: Es war eine mehr als überzeugende Vorstellung zur zumindest vorläufig letzten Vergabe des Neuen Deutschen Jazzpreises in der Mannheimer Alten Feuerwache. Und auch wenn der Großteil des Publikums bedauerte, dass die IG Jazz Rhein-Neckar nach immerhin 15-maliger Vergabe entschieden hat, den Preis bis auf Weiteres nicht mehr auszuschreiben: Am Ende überwog die Freude darüber, dass die Auszeichnung nach pandemiebedingtem Ausfall im letzten Jahr überhaupt wieder vergeben werden konnte.

Strahlende Gesichter denn auch bei der Preisvergabe an die Musikerinnen und Musikern des Rebecca Trescher Tentets, die mit ihren individuellen instrumentalen Fähigkeiten ebenso überzeugen konnten wie mit der dynamischen Mischung aus Jazz und Klassik-Anklängen, die aus den Kompositionen der Bandleaderin spricht. Es ist eine experimentell geprägte Klangwelt, die dieses Ensemble entwickelt hat: ein Sound, der das Publikum mitnimmt auf eine musikalische Reise, bei der es ganz unterschiedliche Emotionen zu erleben gibt.

Das Trescher Tentet reiht sich mit dem jetzt gewonnenen Titel ein in eine Garde große Namen der Jazz-Szene, wie etwa Michael Wollny, Johannes Enders oder Tamara Lukasheva, die alle in den zurückliegenden Jahren den mit 10.000 Euro dotierten und von der IG Jazz Rhein-Neckar ausgeschriebenen Bandpreis gewinnen konnte. Entschieden über den Sieger hat dabei wie auch jetzt wieder jeweils das Publikum in einer direkten Abstimmung unmittelbar nach der Vorstellung der Finalisten des Wettbewerbs.

Dieses Mal hatte es 184 Bewerbungen gegeben. Kurator und Star-Bassist Lars Danielsson, der am Vorabend gemeinsam mit dem Pianisten Grégory Privat selbst ein umjubeltes Konzert gegeben hatte, wählte daraus mit Unterstützung einer achtköpfigen Fachjury drei Finalisten aus. Neben dem Rebecca Trescher Tentet waren dies das Felix Henhelhausen Quintet, das in der Feuerwache kaum weniger beeindruckte als die späteren Sieger, sowie das Trio der 33 Jahre alten Pianistin Olga Reznichenko, das leider kurz vor dem Finale die Teilnahme aufgrund von Corona-Erkrankungen zweier Mitglieder hatte absagen müssen.

Am Konzertabend wurde auch ein Solistenpreis vergeben, dessen Gewinner ebenfalls das Publikum bestimmen konnte. Die mit 1000 Euro dotierte Auszeichnung ging an Wanja Slavin, Altsaxofonist und Klarinettist des Henkelhausen Quintets.

Die IG Jazz Rhein-Neckar hatte den Neuen Deutschen Jazzpreis 2006 erstmals ausgeschrieben. In den zurückliegenden Jahren gab es jeweils um die 200 Bewerbungen für die begehrte Auszeichnung. Das Ende der Preisvergabe hatten die Vorstände Martin Simon und Juliana Blumenschein nach der diesjährigen Ausschreibung bekannt gegeben. Dass jetzt zumindest ein vorläufiger Schlussstrich gezogen wurde, begründete Martin Simon im Gespräch mit der RNZ unter anderem damit, dass die IG Jazz Rhein-Neckar im kommenden Jahr das dann ab dem 30. April erstmals in Mannheim stattfindende Landesjazzfest ausrichten wird. Diese seit 1987 stattfindende einwöchige Großveranstaltung, die der Landesjazzverband mit Unterstützung des Landes und der jeweiligen Kommune durchführt, wird dann im Jahr der Bundesgartenschau in der Quadratestadt Station machen. Dabei sei die rein ehrenamtlich arbeitende IG Jazz Rhein-Neckar voll eingebunden, so Simon.