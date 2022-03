Von Stefan Otto

Mannheim. Seit das Literaturfestival Lesen.Hören genau am Tag des Überfalls auf die Ukraine begonnen hat, vergeht in der Mannheimer Alten Feuerwache kein Abend, an dem nicht des angegriffenen unabhängigen Landes und der derzeit äußerst bedrohlichen Situation seiner Bürger gedacht wird. So nun auch beim Auftritt von Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller, die spontan ihr Programm umstellte und zunächst aus ihrem bekanntesten Roman "Die Atemschaukel" las, bevor sie ihr jüngstes, collagiertes Buch "Der Beamte sagte" vorstellte.

"Ich habe diese Gegend gesehen, als noch nicht geschossen wurde", berichtete Müller von ihren persönlichen Aufenthalten in der derzeit so umkämpften südöstlichen Ukraine. Zusammen mit ihren Schriftstellerkollegen Oskar Pastior und Ernest Wichner, der auch durch den ausverkauften Festivalabend führte, war sie im Vorfeld der "Atemschaukel" auf Spurensuche an den Orten ehemaliger Zwangsarbeiterlager im Land gewesen. Ihre Mutter – wie sie selbst Rumäniendeutsche – war nach dem Zweiten Weltkrieg in ein sowjetisches Lager in der Ukraine deportiert worden. Aus Müllers Reise und zahlreichen Gesprächen mit Oskar Pastior erwuchs schließlich "Die Atemschaukel", die so poetisch wie eindrücklich von einem jungen Siebenbürger Sachsen erzählt, der 1945 kurz vor Ende des Krieges von den anrückenden Sowjetsoldaten gefangen genommen wird und fünf entbehrungsreiche Jahre in einem Arbeitslager überlebt.

"Man wird innerlich so müde und leer, weil man nichts, nichts tun kann", erklärte resigniert die Schriftstellerin in der Alten Feuerwache angesichts des aktuellen Krieges. Selbst in den hinteren Reihen der ehemaligen Fahrzeughalle war zu erkennen, wie sehr allein die Gedanken an den Krieg und all seine Folgen der Autorin zu schaffen machten. Scharf kritisierte sie den russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin als größenwahnsinnigen Diktator. "Ich wünsche ihm eine kleine goldene Kugel - die müsste nur sitzen", so Herta Müller.

Auf ihren eigenen Erfahrungen mit der Staatsmacht, Gängelung und Flucht beruht ihr neues Buch "Der Beamte sagte", das auf 164 Seiten eine im Grunde doch nur recht kurze Erzählung bereithält. Oder, wenn man so will, viele einzelne Gedichte, die sich Seite für Seite fortschreiben. Es sind abgründige Szenen aus dem Auffanglager in Nürnberg-Langwasser, die Müller in jener bewährten Collagetechnik zusammenfügt, die sie besonders seit ihrem Band "Der Wächter nimmt seinen Kamm" (1995) pflegt. Sparsam gereimte Begegnungen mit von Heimweh geplagten Leidensgenossen wie einer stark geschminkten Dame mit russischem Akzent oder einem Mann mit Zahnlücke und kafkaesken Beamten von den Prüfstellen A und B. "Außen himmelhohe Schachtel", beschreibt die Autorin das zum Lager umfunktionierte Hochhaus, "innen Kaserne, Mischung aus Kasten und Ferne."

Als Deutsche im rumänischen Banat aufgewachsen, wanderte Müller 1987 über Nürnberg-Langwasser nach Deutschland aus und hatte in der Aufnahmestelle für Aussiedler, wie sie berichtet, aberwitzige Befragungen und eine schäbige Behandlung durchzustehen. "Diese ganzen Dialoge, diese Absurditäten habe ich nicht vergessen", erklärte die 68-Jährige, die heute in Berlin lebt.