Mannheim. (RNZ) Wer hier dabei sein will, sollte sich ranhalten: Die Musik aus den Harry-Potter-Filmen wird von den Cinema Festival Symphonics live aufgeführt. Das Konzert in Darmstadt ist bereits ausverkauft. Für Mannheim gibt es noch Karten.

Seit 20 Jahren ziehen die Filme Menschen weltweit und über Generationen hinweg in ihren Bann. Die Musik wurde von John Williams, Patrick Doyle, Nicolas Hooper und Alexander Desplat komponiert. Das "Hedwig’s Theme", das als Hauptmelodie der Filmreihe gilt, kann jeder Fan mitsummen und bekommt dabei eine Gänsehaut.

"The Music of Harry Potter – Live in Concert" bietet einen magischen Abend der besonderen Art. Klangvoll fasst er die musikalischen Höhepunkte der "Harry Potter"-Filme und des Theaterstücks "Harry Potter und das verwunschene Kind" zu einem einzigartigen Erlebnis.

Mit moderner Technologie wird das gewaltige Ensemble der Cinema Festival Symphonics unter Leitung des renommierten Dirigenten Stephen Ellery die Harry-Potter-Fans auf eine musikalische Reise durch alle acht Filme mitnehmen. Solisten, Chor und Orchester zelebrieren eine Klangwucht, die in die Welt der Magie eintauchen lässt und mit aufwendigen Leinwand-Animationen und visuellen Effekten für eine Achterbahn der Emotionen sorgt. Mal mit Gänsehaut, mal ausgelassen, mal mystisch.

Info: Mannheim, Samstag, 5. März, 20 Uhr, Rosengarten. Karten von 69,55 bis 77,25 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen. Weitere Aufführungen am Sonntag, 20. März, um 15 und 19 Uhr im Karlsruher Konzerthaus.