Von Daniel Schottmüller

Mannheim. Es endet mit einer Art Vorwarnung. Als der Schlussapplaus im Capitol verklungen ist, kündigt Lisa Eckhart an, sie werde gleich um den Signiertisch "herumscharwenzeln". Nur sollten die Zuschauer bitte nicht enttäuscht sein, dass sie in Wirklichkeit gar nicht so groß sei, wie es auf der Bühne oder im TV den Anschein hat. Und überhaupt, lässt die Österreicherin durchblicken, habe es ja einen Grund, warum sie auf einer Bühne auftritt. Soll heißen: Bitte erwarten Sie keine Performance, wenn Sie gleich von Angesicht zu Angesicht mit mir sprechen.

Tatsächlich wäre es für alle Seiten auch ziemlich überfordernd, würde Lisa Eckhart ihr Bühnen-Ich außerhalb davon ausleben. Die Persona, die sich die Kabarettistin zugelegt hat, ist "larger than life". Stark geschminkt und dafür umso freizügiger gekleidet nimmt "die Eckhart", wie sie sich selbst gerne nennt, auch in Mannheim vor ihrem Publikum Platz. Jeder im voll besetzten Capitol kann sich darauf verlassen, dass für die nächsten eineinhalb Stunden jede Pointe, jede ausladende Geste, jeder kesse Blick, sogar jede süffisante Silbenbetonung genaustens einstudiert ist.

Mit einer Improvisationskünstlerin wie der Schweizerin Hazel Brugger, die ihre Lacher im schlurfigen Dialog mit dem Publikum entdeckt, hat Lisa Eckhart so viel gemein wie Keith Richards mit einem Orchesterbratschisten. Bei der Österreicherin geht es um Kontrolle. Ihr Auftritt im Rahmen des Programms "Die Vorteile des Lasters" ähnelt einer einzigen langen Slam-Poetry-Nummer. Wird der Monolog unterbrochen – in Mannheim sind es zwei überlaute Lacher in den oberen Rängen, die jeweils für Irritation sorgen – kann die Kabarettistin schon mal kurz den Faden verlieren.

Die Form ist aber nur das eine, entscheidender ist der Inhalt. Würde Lisa Eckhart nämlich wirklich meinen, was sie auf der Bühne sagt, wäre der Konflikt mit dem Gesetz vorprogrammiert. Mit genüsslich geschürzten Lippen gibt sie die Mulatten reitende Hexe. Die Horrormama, die sich beim Homeschooling ins Koma säuft. Oder die inzestuös veranlagte Tochter, die dem Vater Avancen macht. Tabubruch ist bei der wortgewandten Kabarettistin Programm. Und so breitet sie im Verlauf des Abends en détail aus, warum Toiletten nicht nach Geschlecht, sondern nach "Geschäft" getrennt werden sollten. Warum es geschmacklich zuträglich ist, wenn das getötete Tier Schmerzen gelitten hat. Oder wieso es sich lohnt, Ökos anzuzünden.

Dem Publikum gefällt’s. Kaum eine überspitzte Pointe der scharfzüngigen Künstlerin, die nicht mit Gelächter belohnt wird. Als Lisa Eckhart feststellt, sie könne sich mittlerweile statt hoch- nur noch herunterschlafen, würde sie sich mit einem anderen Kabarettisten einlassen, setzt donnernder Applaus sein.

Ein bisschen erinnert das Ganze an die Auftritte des Schlagerphänomens Helene Fischer: Hier wie da sind die meisten im Publikum mehr als doppelt so alt wie die Performerin. Lisa Eckhart hat ihr Programm auch inhaltlich auf diese Zielgruppe abgestimmt. Vom Smartphone über die Maskenpflicht bis hin zur gesundheitlichen Selbstoptimierung wird alles Neue tendenziell mit Skepsis beäugt. "Zumba hätte man früher noch als Veitstanz diagnostiziert", stellt die Künstlerin lächelnd fest. Sie erzählt lieber vom (wenn auch verkaterten) Gottesdienstbesuch oder der eigenen Großmutter, der Eckhart kürzlich ihren Debütroman "Omama" gewidmet hat.

Die Folge: Der Draht ins Publikum funkt bestens. Im Gegensatz zu manchen ihrer Auftritte im TV hat man nie das Gefühl, dass die Kabarettistin gegen irgendjemanden anspielen müsste. Apropos: War da nicht was? Genau, im Jahr 2020 hatte man der in Leipzig wohnenden Künstlerin Antisemitismus vorgeworfen. In Talkshows argumentierten Eckhart und ihre Verteidiger damals damit, dass sie ihre Kunstfigur ja genau dafür nutzen würde, um die Vorurteile ihrer Zuschauer zu entlarven. Stimmt das?

Auch in Mannheim ist die Aussage, Juden seien Frauen humortechnisch "zwei Nasenlängen voraus", Teil des Programms. Führt Eckhart ihr Publikum damit gezielt aufs Glatteis? Nun ja ... Als Außenstehender hat man auch bei ihren Witzen über die schmalen Augen von Chinesen oder die roten Punkte auf der Stirn gläubiger Hindus nicht zwingend den Eindruck, dass hier die Selbstreflexion stimuliert werden soll. Entsprechend bleibt die Stimmung der Zuschauer den ganzen Auftritt über gemeinschaftlich fröhlich. Wer zahlt auch schon gerne Eintrittsgeld, nur damit einem später das Lachen im Halse stecken bleibt?