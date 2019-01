Mannheim. (dpa-lsw) Jahresthema Frankreich: Zwei hochkarätigen französischen Künstlern widmet sich die Kunsthalle Mannheim 2019. Höhepunkt ist im Herbst die Schau «Inspiration Matisse», die Henri Matisse (1869-1954) als Maler, Grafiker und Plastiker präsentiert. Darüber hinaus wird sein Einfluss auf die französischen Fauvisten und die deutschen Expressionisten beleuchtet. «Das ist ein Augenschmaus», sagte Kunsthallen-Chefin Ulrike Lorenz am Freitag in Mannheim. Im März kommen die «Wellentöchter» des französischen Bildhauers Henri Laurens (1885-1954) in den Neubau am Wasserturm.

Lorenz, die die Kunsthalle seit 2009 leitet, stellte zum letzten Mal das Jahresprogramm vor. Anfang August wechselt sie an die Spitze der Klassikstiftung Weimar, der zweitgrößten Kulturstiftung Deutschlands. Seit kurzem ist ihre Stelle ausgeschrieben. «Ich hoffe und glaube, dass wir interessante Bewerbungen bekommen», betonte sie. Die fachliche Kompetenz des Findungsteams garantiere die Mitwirkung von einem Museumsleiter und zwei -leiterinnen.

Die französischen Publikumsmagneten sollen mit dafür sorgen, dass die Besucherzahl in diesem Jahr auf über 200 000 steigt. Sei Eröffnung des Neubaus im Juni 2018 hatte die Kunsthalle 160 500 Menschen angelockt.