Von Marco Partner

Mannheim. Kleines Instrument ganz groß: Mini-Gitarre oder hawaiianische Laute wird die Ukulele gerne genannt, mit "Somewhere Over The Rainbow" trällert sie durchs Radio, Stefan Raab machte sie hierzulande mit seinen persönlichen Promiständchen populär. In Mannheim aber nutzt eine Band den kleinen Viersaiter auf eine Weise, die über Südsee-Klänge hinausgeht. "Wir spielen damit Rock’n’Roll", sagt Peter Tröster. Auf regionalen wie internationalen Festivals sind die Ukulayers längst ein Begriff, jetzt haben es die fünf Musiker sogar auf das Cover eines britischen Musikmagazins geschafft.

"Wir sind eine ganz normale Band, nur eben mit besonderen Instrumenten", betont Peter Tröster. Einen winzig-kleinen Gitarrenkoffer hält der Bandgründer in der Hand, als er das Café Filsbach in der Unterstadt betritt. Im Keller der Begegnungsstätte hängen kleine Zupfinstrumente und Festivalplakate an der Wand, auch ein Schlagzeug steht bereit. "Jeder bringt seine Einflüsse mit, es hat sich eine Eigendynamik entwickelt. Nach und nach haben wir zu unserem Sound gefunden", sagt Drummer Ben Haug.

Komplexe Rhythmen, swingende Soli und eine Stimme, die spielerisch zwischen zurückhaltender Sanftheit und dunklem Volumen changiert: So beschreiben die Ukulayers ihren "Complex-Uke-Pop"-Sound. Die Stimme, das ist Maris Clemens, die gesanglich ein wenig an Skye Edwards von "Morcheeba" erinnert. Auch die Frontfrau greift zur Ukulele: "Zuvor hatte ich Gitarre gespielt, auch im Orchester der Musikschule Ludwigshafen. Es war eine zufällige Begegnung, ich hörte Peter beim Ukulele spielen, und wollte es auch lernen."

In der sozialen Einrichtung eine Etage höher nahm die Band ihre Anfänge. Dort arbeitete Peter Tröster als Sozialarbeiter. Um Kindern und Jugendlichen den Zugang zur Musik zu erleichtern, lernte er das kleine Zupfinstrument, und gründete bereits 2011 die First Ukulele Filsbach Band. "Die Ukulele symbolisiert alles, was die hochglanzpolierte Musikindustrie nicht ist. Mit einem kleinen Budget kann jeder dabei sein, Klangerzeugung ist ein Grundbedürfnis", lautete damals die Projektumschreibung.

Dann stießen Ukulele-Spielerin Mascha Grudina und Bassistin Julia Donat dazu – und aus einer pädagogischen Idee erwuchs ab 2015 eine professionelle Band. Zwei eigene Alben hat man inzwischen herausgebracht, "A Fanegadas" und "Favorite Room" sind ein bunter Blumenstrauß an Genre-Stilen. "Wir wollen dem Instrument auch eine gewisse Ernsthaftigkeit geben. Man lernt es relativ schnell, aber man kann auch ganz tief einsteigen, die Ukulele ist sehr facettenreich", betont Tröster, der die meisten Stücke selbst komponiert.

Und man hört deutlich: Eine Ukulele klingt nicht immer gleich, sie kann auch wie eine Akustik- oder sogar wie eine E-Gitarre ertönen. "In Australien, USA und England ist in den letzten Jahren ein regelrechter Hype um die Ukulele entstanden", sagt Ben Haug. Auch die Ukulayers sind nun Teil davon. 2020 sollten sie beim Czech Ukulele Festival in Prag als Hauptact spielen. Corona-bedingt wurde der Gig verschoben, 2021 gab es das Festival in kleinerer Ausgabe und als Live-Stream. "Auf diese Weise wurde man in England auf uns aufmerksam", verrät Tröster. "Uke", sozusagen das "Rolling Stone"-Magazin unter den Ukulele-Liebhabern, führte ein großes Interview – und prompt landete die Mannheimer Band auf der Titelseite. "Das macht uns natürlich stolz. Durch das Magazin sind auch unsere Musikvideos nach oben geschnellt", betont Tröster. Ein drittes Album ist in Planung, Auftritte in Ludwigshafen und Heilbronn soll es im Sommer geben. Und dann sind da doch noch ein paar Südsee-Träume. "Einmal beim Ukulele-Festival auf Hawaii zu spielen. Das wäre das Größte", gesteht Tröster.