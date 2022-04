Mannheim. (RNZ) Ályth McCormack ist eine der führenden schottischen Interpretinnen gälischer Songs und neben ihrer Arbeit als Schauspielerin auch Sängerin der Chieftains, einer der weltweit bekanntesten Irish- Folk-Bands. Mit den Chieftains singt sie vor tausenden von Menschen, die Band hat Kultstatus. Dennoch zieht es McCormack immer wieder auf kleinere Bühnen, von denen aus sie direkt mit dem Publikum kommunizieren und Stimmungen aufnehmen kann.

"Riskiere Gefühle – songs to let the light in", heißt ihr neues Programm. Es sind sehr persönliche Lieder, Lieder, die unter die Haut gehen, die berühren und nachdenklich machen, gesungen auf Gälisch und Englisch. Damit schafft McCormack eine ganz besondere Atmosphäre. Unterstützt wird sie von Niamh O’Brien, einer irischen Harfenistin der Extraklasse.

Info: Mannheim, Donnerstag, 28. April, 20 Uhr, Schatzkistl. Karten für 21,50 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.