Von Bernd Zegowitz

Mannheim. Ganz züchtig auf einem Gartenbänkchen sitzt das zweitberühmteste Liebespaar der Weltliteratur und singt von Augen, Mund, Hand und Herz, von Freudejauchzen und Lustentzücken, vom tückischen Tag und vom Wunderreich der Nacht. Und dann? Gehen die Liebenden getrennte Wege und erträumen sich eine Liebe, die es auf Erden nicht gibt. Die reale Welt verschwindet, ein Universum öffnet sich und die Liebe wird eins mit der Sehnsucht nach dem Tod, nach der Entgrenzung des Individuums, nach dessen Einheit mit dem All.

So in etwa hat sich das die Regisseurin der Mannheimer Neuinszenierung von Richard Wagners "Tristan und Isolde", Luise Kautz, gedacht und dafür lässt sie während des großen Liebesduetts ein langes Video abspielen, das wohl das Universum zeigen soll, in dem sich die Liebenden verlieren, das aber eher wie eine Mischung aus Schneegestöber und Spermienregen aussieht. Damit hat die Oper auch angefangen, denn schon während des Vorspiels wird per Video die Entstehung der Welt angedeutet: Einzelne Kometen fliegen herum, ein Erdklumpen bildet sich, Umrisse eines Embryos sind zu erkennen, Leben entsteht.

Kautz verankert ihre Inszenierung auch in den folgenden drei Akten immer im Realen, das versatzhaft gezeigt wird, von dem sie sich aber zusehends löst. Der erste Akt spielt in einem Schiffsmodell. Im Rumpf haben Isolde und Brangäne ihre enge Kabine, auf Deck befinden sich die Männer. Die Kostüme (Hannah Barbara Bachmann) zitieren die Zeit der Jahrhundertwende, Isolde erinnert ein wenig an Alma Mahler, Tristan an einen aus Arthur Schnitzlers Stücken entsprungenen Offizier. Im zweiten Akt dominiert ein übergroßes Jugendstil-Portal die Bühne (Lani Tran-Duc), daneben befinden sich ein kleiner Teich und ein Gärtchen, dahinter eine grüne Baumhölle. Das alles löst sich im Verlauf des Aktes auf, zurück bleiben die Treppenstufen.

Der dritte Akt spielt in einer Landschaft, die weniger an die Bretagne erinnert, sondern eher an die Totensümpfe, die Mordor umgeben. Doch das Spiel mit realistischen und abstrakten Räumen, mit Andeutungen und Auserzählungen gelingt nicht richtig, weil Kautz die Personen kaum zu führen vermag. Immer wieder lässt sie die Sängerinnen und Sänger allein, die dann in die üblichen Gesten verfallen, oder quält sie mit purem Aktionismus, der dazu führt, dass Tristan während seines großen und immens fordernden Monologs im dritten Akt auch noch permanent über die steinige Drehbühne stapfen muss. Die guten Einfälle, etwa, dass sich Isolde einen Strahlenkranz bastelt und sich zu ihrer Himmelfahrt auf den feuchten Untergrund legt, sich Auf und Ab also überlagern, gehen dann ein wenig verloren.

Mit dem Protagonistenpaar Allison Oakes und Frank van Aken hat man in Mannheim zwei Gäste, die ungemein wortverständlich singen, die Kapazitäten haben, keine Riesenstimmen, aber ihren Partien gewachsen sind. Man könnte über die fehlende Mittellage bei ihr und die schwachen Pianopassagen bei ihm nörgeln, aber wer hat heute schon alles für diese Rollen.

Oakes glänzt mit schönen Höhen und kluger Gestaltung. Dass sie ausgerechnet beim Liebestod vom Orchester zugedeckt wird, ist ihre Schuld nicht. Van Aken ist ein baritonal rauer Tristan, der sich mit der Rolle identifiziert, die Distanz aufhebt.

Die übrige Besetzung aus dem Ensemble ist hochakzeptabel. Thomas Berau ist ein großartig mitleidender Kurwenal, Patrick Zielke ein differenziert leidender Marke und Julia Faylenbogen als Brangäne mehr Freundin als Magd.

Nur Alexander Soddys Dirigat ist dann doch eine Enttäuschung, weil er keinen Sinn für die großen Bögen hat, für Linien, Entwicklungen, Verzögerungen. Er buchstabiert die Partitur zwar von A bis Z durch, erzählt aber keine Geschichte. Er dirigiert symphonisch, aber nicht theatral. Viel zu oft sind die Sänger zugedeckt, sind laute Gesichter zu sehen, aber nichts ist zu hören. Irgendwie ist dieser neue Mannheimer "Tristan" unfertig.

Info: Nationaltheater Mannheim. Kartentelefon 0621.1680.150. Nächste Aufführung am 21. November, 17 Uhr.