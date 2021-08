Von Klaus Welzel

Mannheim. Wenn Jochen Hörisch spricht, hören alle hin. Das war in Mannheim so, wo er als Ordinarius der Neueren Germanistik und Medienanalyse Seminare mit hundert Teilnehmerinnen hielt - wobei hier bewusst nicht gegendert wird (doch dazu später mehr). Denn Hörisch ist zwar ein Mann, der mit Witz, Charme und Geistesblitzen, freien Assoziationen und Wortspielen geschlechterübergreifend zum Nachdenken anregt. Aber im Hörsaal herrschte bei ihm eindeutig weibliche Dominanz.

Drei Jahrzehnte lang war er ab 1988 in Mannheim der unangefochtene Star der modernen Germanistik. 20 Kilometer von seiner eigenen Uni Heidelberg entfernt, wobei der Grandseigneur der schönen Künste in den wilden 70ern weitere Studienjahre in Düsseldorf und Paris verbracht hatte. Überhaupt Frankreich. Große sprachliche Liebe. Heimat des Bonmots, das Hörisch mit großer Hingabe pflegt. Hier lehrte er auch an der École normale supérieure, ebenso in Princeton und an weiteren renommierten Universitäten in den USA.

Hörisch ist ein leidenschaftlicher Wissensvermittler und ein Interpret von Worten. Jahrelang lieferte er wöchentlich teils provokante Radiobeiträge, derzeit ist er regelmäßig im Hessischen Rundfunk zu hören. Beim Thema Gendern lässt er es dann auch mal krachen: Denn das lehnt der gebürtige Bad Oldesloer vehement ab. Den Verfechtern der Sternchentheorie hält der scharfsinnige Wortakrobat entgegen, dass dann eine Gruppe von männlichen und weiblichen Oberbürgermeistern "Oberbürger*innenmeister*innen" genannt werden müsste. Und die sind dann auch für sämtliche "Bürger*innensteige" einer Stadt verantwortlich.

So unterhaltsam beleuchtet der "standhafte Sozialdemokrat" gesellschaftliche Trends, macht sich schon früh Gedanken über Brot, Wein und Geld (am Beispiel von Gottfried Keller), kritisierte die fast schon religiöse Verehrung von Banken, und gewinnt Goethes Faust immer wieder neue Aspekte ab. In seiner Abschiedsvorlesung 2018 nahm Hörisch "den größten (deutschen) Dichter" als Kronzeuge für eine fahrlässige Wissenschaftsgläubigkeit in Haftung. Ein Tauber, wer darin keine Gesellschafts-, ja auch Bildungskritik erkennt.

In diesem Jahr erschien bei Hanser das Buch "Hände" - eine Kulturgeschichte des (beinahe) wichtigsten menschlichen Körperteils. Darin beklagt der Autor eine zunehmende "Handvergessenheit" und zeigt in einem Parforceritt durch die deutsche Literaturgeschichte, dass Hände "das" Motiv aller Großen waren und sind. Also auch seines.

Im Heidelberger dai fand die entsprechende Lesung coronabedingt im kleinen Kreis statt. Und natürlich kommt dann Klaus Staeck, kommen Germanisten-Kollegen. Man diskutiert. Freut sich an der Fabulierkunst des Vortragenden. Und am Rande sitzt die eine Person, die ihn seit Jahrzehnten trägt, mit ihm seine Texte diskutiert und die mit ihm drei Kinder hat. Hörischs Frau Renate. Wir machen es an dieser Stelle etwas anders als üblich und gratulieren ihr zu diesem Mann, der heute 70 wird. Kaum zu glauben.