Von Marco Partner

Mannheim. Bilder sagen manchmal mehr als tausend Worte. Für Lys Y. Seng ist das nicht nur eine Redewendung, sondern beruflicher Alltag. Als Fotografin ist die gebürtige Vietnamesin bei Tänzen im Nationaltheater und anderen Kulturveranstaltungen vor Ort. Doch als die Corona-Pandemie sämtliche Aufträge zunichtemacht, füllt sie die Leere, beginnt mit der Kamera zu experimentieren – und ändert ihre Perspektive. "Früher wollte ich nur Momente festhalten, jetzt kann ich viel stärker meine Gefühle hineinlegen", sagt die 36-Jährige. Die Bilder geben ihr Recht, nun wurde die Mannheimerin mit dem Canon-Award ausgezeichnet.

Der Blick durch die Linse, der Klick für den manifestierten Augenblick: Lys Y. Seng ging schon früh auf fotografische Entdeckungstour. Mit 12 Jahren hielt sie ihre erste Digitalkamera in den Händen. In der Mega-Metropole Hanoi ging sie auf Motivjagd. "Mir hat es Spaß gemacht, alles zu dokumentieren. Ursprünglich wollte ich Journalistin werden", verrät sie. Nach ihrer Schulzeit aber zog sie für ihr Studium der Medien- und Kommunikationswissenschaft nach Mannheim. "Meine Eltern studierten in den 1970ern in der DDR und hatten schöne Erinnerungen. Ich wollte so viel deutsche Kultur aufsaugen wie möglich und 100 Prozent eintauchen. Denn ich dachte, es wären nur drei Jahre", erklärt sie.

Nun lebt sie schon 15 Jahre in der Quadratestadt, also fast ihr halbes Leben. Die Kamera war dabei ein stetiger Begleiter: Freunde wurden porträtiert, in der Fotoakademie in Köln wandelte sie ihr Hobby schließlich zum Beruf. Für das Nationaltheater, das EinTanzHaus, das Theater Heidelberg oder auch das Theater im Pfalzbau in Ludwigshafen fotografiert Seng seitdem professionell. Bei ihren Besuchen in der alten Heimat Vietnam fallen ihr zum ersten Mal die gelben Hauswände auf, an denen sie in ihrer Kindheit und Jugend wie selbstverständlich vorbeispazierte. "Ich hatte eine richtige Nostalgiephase", erinnert sie sich lachend. "Früher war ich eher passiv, jetzt bin ich viel aktiver geworden."

Denn ausgerechnet die Leere der Corona-Pandemie soll Seng in eine andere Dimension der Fotografiekunst heben. Der lange Shutdown von Oktober 2020 bis Mai 2021 kommt für die Vietnamesin einem Berufsverbot gleich. Nicht nur fallen alle Theater- und Tanzaufführungen weg, sondern auch Firmenaufträge für Tagungen und Kongresse. Raus aus der Komfortzone heißt für sie, nicht draußen bei Kulturveranstaltungen, sondern mit sich selbst konfrontiert zu sein. Auf sich selbst als einziges Objektmotiv zurückgeworfen, beginnt sie die Reihe "Innerer Monolog" und fotografiert bei langer Belichtungszeit einfach sich selbst. "Ich habe Neues ausprobiert und mehr inszeniert. Ich bin von einer Beobachterin zur Macherin geworden", erklärt sie.

Wie durch Zufall entdeckt sie beim Stöbern im Internet, dass Canon einen Wettbewerb zum Thema "Art & Me" auserkoren hat. "In normalen Zeiten hätte ich dafür gar keine Zeit und Energie gehabt", weiß Seng. Sie bewirbt sich, begleitet im EinTanzHaus die Tanzproduktion "The Weight Of Waiting" des Choreografen Eric Trottier, die tatsächlich ein ganzes Jahr auf ihre Aufführung warten muss – und gewinnt den ersten Preis. Auf dem Bild: Tänzerin Georgia Begbie in einem schwarzen, lakritzartigen Objekt, das wie eine undefinierbare Last wirkt. "Für mich hat es das Warten auf die Normalität symbolisiert."

Nun da diese Normalität allmählich wieder zurückkehrt, kann Seng wieder ihrem gewohnten Beruf nachgehen. Den besonderen Blick aber hat sie sich bewahrt. "Oft muss es schnell gehen, da kann man nicht unbedingt experimentell sein. Aber ich versuche immer, mein Gefühl hineinlegen, mich mit dem Objekt verbunden zu fühlen. Ich habe verstanden, dass Fotos keine Objektivität abbilden, sondern meine Interpretation", erklärt sie. Früher hielt sie also Erinnerungen fest, heute sind es eher ihre Empfindungen.