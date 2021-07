Von Stefan Otto

Mannheim. Die zwölfte Ausgabe des Mannheimer Live-Art-Festivals "Wunder der Prärie" mit Tanz, Performance und Kunst findet von 30. September bis 10. Oktober statt - und zwar für Mensch und Tier. Hunden und Katzen werden nämlich persönliche Shows geboten, wenn das Wiener Künstlerduo Krööt Juurak und Alex Bailey eigens für Haustiere performt.

Nicht ihre Halter, Herrchen oder Frauchen, sondern die Tiere selbst, ihre Reaktionen und Interessen sollen im Fokus ihrer "Performances for Pets" stehen, hieß es in der Programm-Pressekonferenz im Künstlerhaus Zeitraumexit. Haustiere seien zuständig für unser emotionales Wohlbefinden und unterhielten uns im Zirkus, im Zoo und zu Hause, erläutern die Künstler und kündigen an: "Wir wollen diese Zuschreibung verändern und bieten den Tieren die Rolle des Betrachters an."

Vier Tage, vom 3. bis 7. Oktober, sind dafür vorgesehen, an denen Katzen bei sich zu Hause und Hunden in der Kantine des Zeitraumexit diese Vorstellungen gegeben werden. "Man kann seinem eigenen Hund oder seiner Katze so eine Performance schenken", regte Gabriele Oßwald an, die das Festival gemeinsam mit Charlotte Arens kuratiert. "Unser Programm ist immer ein Experiment", erläuterte Jan-Philipp Possmann, der Leiter des Zeitraumexit im Mannheimer Jungbusch. "Wir denken, dass wir uns mit den Mitteln der Kunst um sehr viele Themen kümmern können."

Das Thema "Care" (Fürsorge), steht demgemäß auch im Zentrum des Festivals, das rund 20 Aufführungen an zehn Tagen umfassen wird. Eröffnet wird "Wunder der Prärie" am 30. September mit einem Live-Videovortrag der New Yorker Künstlerin Mierle Laderman Ukeles, mit deren bereits vor 50 Jahren veröffentlichten Forderungen nach sexueller, ökologischer und ethischer Neuordnung der Kunst sich auch die Ausstellung "Maintenance is a Circular Movement" im Zeitraumexit befassen wird. Ebenfalls für den Eröffnungsabend angekündigt ist ein Konzert unter der Leitung der Stuttgarterin Dorota Welz, die unter anderem einen Chor von Gehörlosen und Hörenden leiten wird.

Im Mannheimer Eintanzhaus werden die Tanzperformances "Dreams in a Cloudy Space" mit einer 35- und einer 75-jährigen Tänzerin sowie die "Climatic Dances - Endangered Human Movements Vol. 5" der Chilenin Amanda Pina stattfinden und im Studio Werkhaus des Nationaltheaters Musiktheater der finnischen Performance-Gruppe Oblivia.

Eine Exkursion mit den Künstlern Wolfgang Sautermeister und Ricarda Walter sowie Mitarbeitern des Stadtraumservice Mannheim führt am 2. Oktober auf die Mülldeponie Friesenheimer Insel. "Ein Experiment, das am Anfang stehen könnte, anders wahrzunehmen, was Teil der Stadt ist", heißt es. Der Hof des Festivalzentrums Zeitraumexit an der Mannheimer Hafenstraße wird für die Dauer des Festivals vom Stuttgarter Bureau Baubotanik gestaltet, das der Pflanzenwelt in der alten Kauffmannmühle eine Bühne bereiten wollen.

Info: Tickets und weitere Informationen zum Festival unter www.wunderderpraerie.de