Mannheim. (dpa/lsw) Die filmische Begleitung des Neubaus der Mannheimer Kunsthalle wird auf der diesjährigen Berlinale erstmals gezeigt. Die Welturaufführung der Dokumentation «Baujahre – Years of Construction» von Heinz Emigholz wird am 11. Februar 2019 in Berlin zu sehen sein. In der Kunsthalle Mannheim hat der Film im Rahmen der Ausstellung «Heinz Emigholz» (29.03. bis 23.06.2019) Premiere. Das Langzeitporträt entstand zwischen 2013 und 2018. Der 68,3 Millionen Euro teure Neubau am Mannheimer Wasserturm wurde im Juni vergangenen Jahres eröffnet.

In 93 Minuten widmet sich Emigholz dem Vorläuferbau und im Anschluss der Genese der neuen Kunsthalle von der Aushebung der Baugrube bis zur Eröffnung der ersten Ausstellung. Emigholz ist nach Angaben der Kunsthalle freischaffender Filmemacher, bildender Künstler, Kameramann, Autor, Publizist und Produzent. Nach Arbeitsjahren in New York baute er von 1993 bis 2013 den Lehrstuhl Experimentelle Filmgestaltung an der Universität der Künste Berlin auf. Seit 2012 ist der mit internationalen Filmpreisen ausgezeichnete Künstler Mitglied in der Akademie der Künste in Berlin.