Von Julia Behrens

Mannheim. "Harte Zeiten" im Jahr 2018? Schon vor drei Jahren wurde das Motto für die groß angelegte deutsch-polnische Kooperationsschau, die gerade im Mannheimer Port25 zu sehen ist, festgezurrt. Was die damalige Lebensrealität in Deutschland betrifft, wirkt das vielleicht überspitzt. Doch längst haben mehrere Corona-Wellen den prophetischen Titel auch bei uns Wirklichkeit werden lassen.

Und jetzt noch die Schaufeln: zwei an der Zahl, die die neuen Leiterinnen Yvonne Vogel und Kim Behm veranlassen, keinen Schlamm, sondern Sand im Sichtbetonsaal des Port25 hin und her zu schippen. Was 2019 als Sisyphus-Sinnbild für eine "Sozialistische Arbeitsbeschaffungsmaßnahme" von der Künstlerin Sophie Innmann erdacht wurde, spült Erinnerungen an die jüngste Flut hoch und scheint an die Herausforderung des Wiederaufbaus zu gemahnen. Tatsächlich gibt es viele Werke, die von aktuellen Ereignissen eingeholt wurden und erstaunlich gut zum Thema passen.

"Harte Zeiten" ist in Zusammenarbeit mit dem Künstlerbund Baden-Württemberg und der Galeria Miejska aus Mannheims polnischer Partnerstadt Bydgoszcz entstanden. Parallel werden im Port25 und der Galeria Miejska fünf polnische und fünf deutsche Künstlerinnen und Künstler gezeigt, im September wechseln die Ausstellungen. In dem Projekt sollte es sich eigentlich um die Frage drehen, "wie wir in Zeiten, in denen das politische und gesellschaftliche Klima spürbar rauer wird, die gemeinsamen europäischen Werte als Gegengewicht betonen können". Doch in dem jetzt präsentierten Teil in Mannheim werden – und das ist gut so – eher Probleme und Zustände als Lösungen benannt.

Zum Beispiel auf den mit Schrift versehenen, weißen Vliesstoff-Masken von Dorota Scisla aus dem Jahr 2017, die auf Umweltverschmutzung und Smog verweisen – also auf Dinge, die den Menschen buchstäblich den Atem nehmen. In einer Installation mit Tisch und Stühlen von 2019, die bei Performances benutzt wird, geht es der polnischen Künstlerin stattdessen um die rigiden gesellschaftlichen Vorgaben, die das Miteinander beim Essen regulieren.

Vereinzelung und Abgrenzung sind Assoziationen, die bei der Betrachtung von Tanja Niederfelds Balkongemälden aus der Serie "daheim" von 2017 entstehen. Es sind Bilder von ganz unterschiedlichen Situationen, die mal einen freundlichen, mal einen strengen Eindruck machen, generell aber Gedanken an soziale Isolation freisetzen.

Explizit auf Corona bezieht sich Sebastian Trzoskas Arbeit "modus operandi" von 2020. Auf Polnisch hat er die Begriffe "Berühren, Atmen, Küssen" auf Millimeterpapier fixiert und jeweils über Kopf in einen goldenen Rahmen gesteckt. Sie sind Ausdruck zutiefst menschlicher und lebenswichtiger Bedürfnisse und können in der Pandemie doch tödliche Folgen haben.

Es bleibt zu hoffen, dass keine weiteren Zukunftsszenarien in den Exponaten stecken, von denen wir jetzt noch nichts ahnen. Das wird auch bei dem zweiten Part der Ausstellung im Herbst wieder spannend.

Info: Harte Zeiten. 1. Teil bis 12. September, 2. Teil vom 24. September bis 7. November, Port25, Hafenstraße 25-27, 68159 Mannheim. Mittwoch bis Sonntag: 11-18 Uhr. Umfangreiches Rahmenprogramm mit Führungen, Symposium und Performance-Weekend. Mehr Infos unter www.port25-mannheim.de.