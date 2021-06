Von Peter Wiest

Mannheim. Hamburg, Berlin, München – und Mannheim: Das sind offenbar mittlerweile die vier bedeutendsten deutschen Städte, wenn es um den Jazz geht. Neben den drei Metropolen war am Donnerstagabend die Unesco City of Music Austragungsort der Verleihung des Deutschen Jazzpreises 2021 im Rahmen einer großen Gala im Jazzclub "Ella & Louis", der sich deutschlandweit innerhalb kurzer Zeit als angesagte Jazz-Szene-Lokation etabliert und eine hervorragende Reputation gewonnen hat.

Dass er darauf mächtig stolz ist, war denn auch Geschäftsführer Thomas Siffling deutlich anzumerken bei der Begrüßung der Gäste, die im Club selbst dabei sein durften, unter ihnen etliche Musiker und wie sich herausstellte auch Preisträger, die dann auch live auf der Bühne spielten und sangen.

Unter anderem im Mannheimer Jazzclub "Ella & Louis" wurde der deutsche Jazzpreis 2021 verliehen. Foto: Gerold

Ins Leben gerufen wurde der neue deutsche Jazzpreis von Kulturstaatsministerin Monika Grütters als Nachfolge-Auszeichnung für den "Echo", der 2018 nach der Verleihung des Echo Pop an die Rapper Farid Bang und Kollegah abgeschafft worden war. "Eine so wichtige Gattung wie der Jazz braucht einfach eine eigene Sichtbarkeit", erläuterte die Ministerin zu Beginn der Veranstaltung ihre Beweggründe.

Der Preis wird in über 30 Kategorien vergeben und ist mit immerhin jeweils 10.000 Euro dotiert, wobei das Geld unmittelbar aus der öffentlichen Hand kommt. Die Jazzmusikszene baue über ihre musikalischen Belange hinaus im Übrigen immer wieder "klingende Brücken" zwischen unterschiedlichen Kulturen, so die Ministerin weiter, und sei damit auch ein Spiegelbild unserer pluralistischen Gesellschaft.

So sahen das auch die diversen Gäste an diesem Abend, durch den von Hamburg aus die Fernseh-Moderatorin Pinar Atalay führte, und den im Ella & Louis Nicole Köster vom SWR moderierte. Immer wieder brandete dort Applaus auf bei der Vorstellung von den jeweils drei Kandidaten, die es in den einzelnen Kategorien in die Endauswahl geschafft hatten – ganz besonders natürlich bei den im Mannheimer Club anwesenden nominierten Künstlern wie die Gruppe Masaa, der Pianist Florian Ross oder der Trompeter Markus Stockhausen.

Hintergrund Insgesamt 31 jeweils mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnungen wurden im Rahmen der Verleihung des Deutschen Jazzpreises vergeben. Hier alle Preisträger in den unterschiedlichen Kategorien: Künstler national: Vokal: Lucia Cadotsch Holzblasinstrumente: Daniel Erdmann Blechblasinstrumente: Markus Stockhausen Piano/Keyboards: Aki [+] Lesen Sie mehr Insgesamt 31 jeweils mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnungen wurden im Rahmen der Verleihung des Deutschen Jazzpreises vergeben. Hier alle Preisträger in den unterschiedlichen Kategorien: Künstler national: Vokal: Lucia Cadotsch Holzblasinstrumente: Daniel Erdmann Blechblasinstrumente: Markus Stockhausen Piano/Keyboards: Aki Takase Gitarre: Ronny Graupe Bass: Eva Kruse Schlagzeug/Perkussion: Christian Lillinger Besondere Instrumente: Christopher Dell Künstler des Jahres: Christian Lillinger Band des Jahres: Philipp Gropper's PHILM Großes Ensemble des Jahres: Andromeda Mega Express Orchestra Künstler international: Blasinstrumente: Jaimie Branch Piano/Keyboards: Tigran Hamasyan Saiteninstrumente: Wolfgang Muthspiel Schlagzeug/Perkussion: Brian Blade Künstler des Jahres: Tigran Hamasyan Band des Jahres: Shake Stew Aufnahme/Produktion national: Album Instrumental: Julia Hülsmann Quartet – Not Far From Here Album Vokal: Masaa – Irade Debüt-Album: Mirna Bogdanović – Confrontation Rundfunkproduktion: Bill Laurance & WDR Big Band Cologne Aufnahme/Produktion international: Album Instrumental: Carla Bley – Life Goes On Album Vokal: Kandace Springs – The Women Who Raised Me Debüt-Album: Joel Ross – KingMaker Live-Events/Clubs: Club des Jahres: LOFT in Köln Festival des Jahres: 44. Leipziger Jazztage Transitions Komposition/Arrangement: Komposition: Florian Ross – Streamwalk Arrangement: Fabia Mantwill – Ophelia Sonderpreise: Journalistische Leistung: Günther Huesmann "Bird Lives - Zum 100. Geburtstag von Charlie Parker" Lebenswerk: Karsten Jahnke Sonderpreis der Jury: Jazzclub Unterfahrt München (wit)

"So sehen frisch gebackene Jazzpreis-Träger aus", konnte Nicole Köster dann sogar relativ früh verkünden, als Masaa auf der Bühne standen, nachdem ihnen gerade der Preis in der Kategorie "Album Vokal des Jahres" verliehen worden war für "Irade", was arabisch so viel wie "Willenskraft" bedeutet, wie Sänger Rahid Lahoud erläuterte.

Kein geringerer als Max Mutzke war an diesem Abend ebenfalls ins "Ella & Louis" gekommen und nahm dort die Preisvergabe vor für die via Internet zugeschaltete Eva Kruse in der Kategorie "Bass" und den im Club anwesenden Ronny Graupe in der Kategorie "Gitarre".

Was ihm bei der Preisverleihung insgesamt auffalle, sei die in den letzten Jahren gewachsene Vielfalt der Jazz-Szene, so Mutzke dabei: "Noch vor zehn Jahren waren bei Jazzpreisen fast nur Männer unter den Nominierten. Das hat sich glücklicherweise total geändert; nicht zuletzt auch, weil es eben solche Vorbilder gibt wie die Bassistin Eva Kruse".

Sichtbar überglücklich und bewegt war dann auf der Bühne auch der Trompeter und Komponist Markus Stockhausen, der den Preis in der Kategorie Blechblasinstrumente erhielt und dessen Laudatio mit Anke Helfrich eine ihrerseits in der Vergangenheit bereits mehrfach ausgezeichnete Musikerin hielt. In einem launigen Rückblick erinnerte sie an die zurückliegenden Jazz-Zeiten in der hiesigen Region, die ursprünglich stark geprägt gewesen seien von den in Heidelberg und Mannheim stationierten US-Amerikanern und hier insbesondere der 33rd Army Band.

Nicole Köster. Foto: Gerold

Dass die ursprünglich auf zwei Stunden anberaumte Preisverleihung letztlich zu einer gut doppelt so langen Nacht des Jazz wurde, war in Anbetracht der zahlreichen Zuschaltungen und Live-Musiker auf den Bühnen in Hamburg, München, Berlin und Mannheim fast zu erwarten gewesen.

Aus dem Ella & Louis gab es dabei noch einmal wunderschöne Klänge beim Auftritt des Pianisten Florian Ross und seiner Band, der Appetit machte auf die kommenden Live-Events im Club, die ab dem 11. Juni wieder möglich sein werden. Ein i-Tüpfelchen setzte schließlich am Ende die Zuschaltung der Jazz-Legende Herbie Hancock aus Los Angeles, der bewegende Worte an den für sein Lebenswerk mit einem Sonderpreis bedachten 84-jährigen Hamburger Konzertveranstalter Karsten Jahnke richtete.

Info: Die Aufzeichnung der Preisverleihung ist über www.deutscher-jazzpreis.de zu sehen, Stichwort "Livestream". Ausschnitte werden in Kürze auch auf Arte Concert gezeigt.