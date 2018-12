Showtime vor dem Hades: László Branko Breiding (links) und Tala-Al-Deen in Florian Hertwecks Inszenierung "Der Fluch der Tantaliden" in Mannheim. Foto: Christian Kleiner

Von Volker Oesterreich

Mannheim. Bier leer, Klopapier weg - der Olymp ist auch nicht mehr das, was er einmal für Zeus & Co. war. Zumindest erscheint das so im "Fluch der Tantaliden", einer mythologischen Rap-Oper des 2014 gegründeten Performance-Gespanns Dlé im Studio des Nationaltheaters Mannheim. Sie erkunden "hybride Theater- und Erzählformen", wie es im Programmheft heißt, und bedienen sich dabei des rappenden Sprechgesangs. Mit den fluchbeladenen Tantaliden rühren sie nun in der kulturgeschichtlichen Ursuppe, gepfeffert mit Mord und Totschlag, beleidigten Göttern, Höllenqualen, Lug und Trug, Inzest und Kannibalismus. Alles drin, alles mit Wumms.

Generationen von Künstlern haben dieses Süppchen schon ausgekocht, um Teile des Stoffs auf jeweils unterschiedliche Weise aufzutischen: auf der Opernbühne, als Schauspiel oder im Kino. Man denke nur an Aischylos, Goethe oder Richard Strauss, die sich die "Orestie", die "Iphigenie" oder "Elektra" vorgeknöpft haben. Nun also Dlé mit dem großen Ganzen, serviert als flotte und flapsige Nummernrevue, inspiriert dazu vom östereichischen Schriftsteller Michael Köhlmeier. Der ganze Mythenschlamassel hat damit begonnen, dass den Göttern Pelops zum Mahl vorgesetzt wurde. Nein, dabei handelt es sich nicht um eine Variante der schwedischen Köttbullar, sondern um den Sohn des Tantalus, den die Götter gar nicht zum Fressen gern hatten. Sie erweckten Pelops wieder zum Leben und ließen Tantalos zur Strafe die sprichwörtlichen Tantalosqualen erleiden, ganz unten im Tartaros, dem tiefsten Loch des Hades. Die nachfolgenden Generationen waren fluchbeladen: Atreus und Thyestes, Agamemnon, Klytämnestra und Aegisth bis hin zu Orest, Iphigenie und Elektra. Blutrausch, Tod und Terror bis ins letzte Glied.

Florian Hertweck, dem Heidelberger Theaterpublikum als Bob Dylan bekannt, tranchiert die uralte Blutwurst, indem er zum inszenatorischen Besteck aus der allseits bewährten Manufaktur "Comedy & Kokolores" greift. Lachen soll man in einem fort, aber das Premierenpublikum zeigt sich zunächst reserviert. Erst zum Schluss feiert es applausfreudig die darstellerischen und musikalischen Leistungen von Tala Al-Deen, László Branko Breiding, Eddie Irle, Arash Nayebbandi und Jessica Weisskirchen.

Alle zusammen rappen zum Finale "Der Fluch ist aus, wir geh’n nach Haus’, rabimmel, rabammel, rabumm." Schlumm, reimt sich der Kritiker. Der Wille zum gehobenen Unfug ist da, aber das Niveau der "Struwwelpeter"-Verwurstung "Shockheaded Peter" zur Musik der Tiger Lillies, auch das eine Art Mythen-Update, bleibt unerreicht.

Info: www.nationaltheater-mannheim.de