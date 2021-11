Von Stefan Otto

Mannheim. Film ist Illusion. Von seinen Ursprüngen an spielten Tricks immer eine große Rolle. Am kommenden Wochenende widmet das 35. Mannheimer Filmsymposium im Cinema Quadrat sich daher dem Thema "Magie der Illusion – Filmtricks und Special Effects in der filmischen Erzählung". Insgesamt sieben Filme werden dabei zu sehen und acht Vorträge zu hören sein, die sich um die Produktion von Filmtricks, ihre historische Entwicklung und Publikumswirkung drehen.

"Ohne Georges Méliès kann man so ein Seminar nicht machen", meint Peter Bär vom Vorstand des Cinema Quadrat. Méliès war der große Pionier des Filmtricks, der bereits im frühen Kino-Zeiten verblüffende Effekte einsetzte, um sein Publikum in Erstaunen zu versetzen und zu begeistern. Mit seinem Kurzfilm "Die lebendigen Karten" von 1905 eröffnet denn auch das Symposium.

Mit dem Hollywood-Horrorklassiker "Der Unsichtbare" aus dem Jahr 1933, dem trickreichen Fantasy-Abenteuer "Sindbads siebente Reise" von 1958 und dem Science-Fiction-Drama "Ex Machina", das 2016 mit einem Oscar für die besten visuellen Effekte ausgezeichnet wurde, umspannt das Filmprogramm annähernd die gesamte Filmgeschichte. Noch jünger ist Robert Zemeckis’ Seiltänzer-Biografie "The Walk", die das Cinema Quadrat am Sonntag in 3D zeigen wird. Mit den drei Verfilmungen von "Das Ding aus einer anderen Welt" von 1951, 1982 und 2011 befasst sich ebenfalls am Sonntag der Mainzer Filmwissenschaftler Marcus Stiglegger. John Carpenters 1982er Verfilmung mit Kultstatus wird am Vorabend zu sehen sein.

Mit der Entwicklung des Films und den damit einhergehenden Veränderungen der Sehgewohnheiten wurden die Spezialeffekte im Laufe der Jahre immer komplexer. Im Zuge der Digitalisierung entwickelte sich Ende der 1970er Jahre eine eigene Industrie für VFX (Visual Effects) und SFX (Special Effects). Wenn man aber, wie im Blockbuster-Kino, primär auf die Wirkung spektakulärer Effekte setzt, nutzen sich diese Attraktionen jedoch schnell wieder ab.

Einblicke in die Praxis versprechen die Werkstattgespräche mit Oscar-Preisträger Gerd Nefzer ("Dune", "Blade Runner 2049") aus Schwäbisch Hall oder Michael Brink vom Animations- und Effektestudio Lavalabs Moving Images, der erläutern möchte, wie digital am Computer erzeugte Welten in real gefilmte Szenarien eingeflochten werden. Frank Junghahn wird das Mannheimer Produktionsstudio LEDcave vorstellen, das das Einfügen virtueller Hintergründe bereits während der Aufnahme ermöglicht.

Info: Das 35. Mannheimer Filmsymposium läuft von Freitag, 5. bis Sonntag, 7. November. Anmeldung über die Website des Symposiums.