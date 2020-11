Mannheim. (sal) Das Paket ist das Symbol der gegenwärtigen Arbeitswelt, es steht auch für eine Rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit. Denn ein Paket kommt unter der Woche, es kommt am Wochenende, und alles, was die Warenwelt zu bieten hat, ist jederzeit nur einen Mausklick entfernt. Ausgeliefert wird es von Ausgelieferten, nämlich Boten mit schlechter Bezahlung. Sie stehen am Ende einer niemals enden wollenden Waren-Wunschkette. So jedenfalls sehen es die Macher des Community Artcenter Mannheim. Sie zeigen die Auswirkungen auf den Menschen in einer Ausstellung – selbstverständlich virtuell. "Labor: Arbeit 4.0" heißt das Werk.

Für Uneingeweihte: Der Begriff Arbeit 4.0 bezeichnet die Veränderungen in den Arbeitsbedingungen, die die vierte industrielle Revolution mit sich bringt. Jetzt, während der ersten Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts, ist diese Revolution voll im Gange. Zur Erinnerung: Die erste industrielle Revolution war geprägt von den Auswirkungen von Wasser- und Dampfkraft, die zweite von der Massenfertigung an Fließbändern und die dritte durch den Einsatz von Elektronik und Informationstechnologie (IT). Die Arbeitswelt 4.0 ist nun beherrscht von der Digitalisierung. Menschen können so zeit- und ortsunabhängig arbeiten und die gesamte Wirtschaft ist global vernetzt.

Das hat Folgen für jeden Einzelnen, wie die Ausstellung eindringlich vor Augen führt. In vier virtuellen Räumen werden Utopien und Befürchtungen der neuen Arbeitswelt erforscht; Texte von Oskar Negt, Hannah Ahrendt, Ernst Bloch und Klaus Dörre werden mit Mitteln von Sprache, Musik und Schauspiel aufgegriffen. Der virtuelle Rundgang dauert eine Stunde.

Ursprünglich als Folgeprojekt der Webserie #stress geplant, verschob sich die Premiere des Theaterstücks zum Thema "Zukunft der Arbeit" aufgrund der Corona-Pandemie immer weiter. So wurde aus dem ehemaligen Theaterstück schließlich ein Labor, das jetzt aus den Räumlichkeiten des Zeitraumexit in der Mannheimer Hafenstraße ins Netz zog.

Info: Die Ausstellung ist bis Ende Dezember hier zu sehen.