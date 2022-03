Mannheim. (RNZ) Auf eine Reise voller Sehnsucht will sich Wecker wagen. Mit neuen Liedern wie "Alles Allen" und "Utopia" oder schon (fast) vergessenen wie "Revoluzzer", mit Klassikern aus seinem umfangreichen Repertoire, mit Texten, Gedichten und Gedanken, eigenen und denen von Künstlern, Autoren, Philosophen und politischen Aktivisten. "Nein ich hör nicht auf zu träumen von der herrschaftsfreien Welt" singt Wecker in "Den Parolen keine Chance". So soll "Utopia. Eine Konzertreise" ein künstlerisches Plädoyer dafür werden, das angeblich "nicht Realisierbare" endlich möglich werden zu lassen bevor "Realisten" die Welt zerstören.

Utopisch? "Nach dem Unmöglichen strebend?" "Wir müssen heute das Utopische gemeinsam suchen, denken, fordern, es leben und dafür handeln!", sagt der Liedermacher. Dazu brauche es gemeinsame Entdeckungen und Erlebnisse, die Mut machten, Angst und Ohnmacht zu überwinden. Nicht nirgendwo. Hier.

Info: Mannheim, Freitag, 25. März, 20 Uhr, Rosengarten. Karten von 47,55 bis 84,35 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.