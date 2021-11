Von Harald Berlinghof

Mannheim. Immer im Spätsommer war in den 1970er-Jahren in Mannheim Kinozeit. Fee Vaillant, die unvergessene Organisatorin der Mannheimer Filmwoche, wie das Filmfestival seit 1961 hieß, rief Cineasten und Intellektuelle in die Quadrate. Man löste ein Tages- oder gar ein Wochenticket aus dünner Pappe und konnte nach Herzenslust zwischen den verschiedenen Sälen des Planken-Kinos hin und her wechseln. In einer Zeit, als es eigentlich noch keine Filmpaläste gab, wurde das beschauliche Planken-Kino mit seinen drei Vorführräumen zum "Planken-Kino-Center".

Im Foyer trafen sich überwiegend junge Leute: Jungs mit langen Haaren und Mädels in indischen Klamotten. Sie redeten sich den Mund fusselig – über den kleinen Kurzfilm, der gerade nebenan gelaufen war, oder über die große Weltpolitik. Die Atmosphäre war geballt antiautoritär. Das Bier aus der Dose wurde dem Kaffee eindeutig vorgezogen.

Doch um das Programm zu bewältigen, war Disziplin angesagt, und nicht jeder war gewillt diese Aufgabe zu stemmen. Schließlich startete das Programm am Montagmorgen um 9 Uhr und endete erst um Mitternacht am Stammtisch in den Höpfner Stuben.

Auch auf das Risiko hin, dass man etwas Wichtiges verpassen könnte, das parallel im Saal nebenan lief, ließ man sich treiben. Vom großen Kino 3 ins winzige Kino 1 und wieder zurück. Man probierte aus, blieb da mal zehn Minuten und wenn es nicht gefiel, wechselte man den Kinosaal. Man verbrachte ganze Tage im Kinosessel, der mit jeder Stunde härter wurde. Wir harrten trotzdem aus. Fasziniert von filmischen Eindrücken, Geschichten und Dokumentarstücken, die man sonst nie zu Gesicht bekommen hätte. Da erschlossen sich völlig neue Perspektiven.

Wir gingen damals in die 10. oder 11. Klasse des Lessing-Gymnasiums. Und manchmal verlegten wir mit dem Einverständnis unseres Kunstlehrers die Unterrichtsstunden am Nachmittag einfach ins Kino.

Am begehrtesten waren bei den Besuchern die Preisverleihungen am späten Samstagabend. 1975 war der Saal wieder einmal proppenvoll. Kein Sitzplatz war mehr zu ergattern. Wer würde den Großen Preis bekommen oder wenigstens einen Filmdukaten ergattern? War es ein Film, den wir gesehen hatten? Reichlich mit Verspätung kam Fee Vaillant mit dem russischen Botschafter im Schlepptau. Aber das Orga-Team hatte vergessen, für die Honoratioren Sitzplätze zu reservieren. Und keiner der aufmüpfigen Jugendlichen wollte seinen Platz hergeben. Nicht für den Knaben im feinen Zwirn. Privilegien gab es keine. Und so musste der Botschafter während der Preisverleihung eben stehen.

Vieles hatte aus nostalgischer Perspektive den Charme der Improvisation. Studentische Hilfskräfte holten die berühmten Gäste am Mannheimer Hauptbahnhof oder am Frankfurter Flughafen ab und brachten sie in die Hotels oder sogar direkt ins Kino. Den großen Preis der Stadt Mannheim konnten nur Erstlingsspielfilme gewinnen, die mindestens 60 Minuten Vorführdauer hatten. Francois Truffaut, Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog, Jim Jarmusch oder Agnes Varda gelten als Entdeckungen der Mannheimer Filmwoche. Stars der Filmbranche wurden sie erst deutlich später.