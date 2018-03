Von Marco Partner

Mannheim. Als Zugabe fahren sie mitten durchs Publikum. Nach Berlin wollen die fünf Jungs aus der Karl-Marx-Stadt ihrem Hit zufolge nicht, aber ihren Fans in Mannheim ganz nahe sein. Langsam bewegt sich die Mini-Bühne durch die tobende Menge und kommt in der Mitte zum Stehen. Angekommen ist Kraftklub bei seinem "Keine Nacht für niemand"-Konzert in der Quadratestadt da aber schon längst. Dynamisch, energisch und gewitzt rocken sie die Maimarkthalle. "Ich wär gern weniger wie ich", singt Frontmann Felix Brummer und genießt die 360-Grad-Ansicht auf die Zuschauer. "Ein bisschen mehr so wie du", stimmen die Anhänger in den vertrauten Refrain ein.

Rote Collegejacke, weißes Polohemd, straff sitzende Hosenträger: In den markanten Kleidungsstil ihrer Idole schlüpfen am Samstagabend viele Fans. "Es ist genau meine Band", sagt Leo, der mit schwarzer Hosenhebe und Tour-Shirt optisch fast als sechstes Bandmitglied des Chemnitzer Quintetts durchgeht. Der 31-jährige Mannheimer entdeckte Kraftklub eher zufällig: "Bei der Arbeit lief ’Unsere Fans‘ im Radio. Und ich war sofort infiziert." Seitdem hat er die drei Alben der 2010 gegründeten Punk-Rock-Rap-Gruppe rauf und runter gehört.

Stress, Sorgen und Einsilbigkeit des Alltags durch rotzig-frech-ironische Texte nieder singen - und sie einen Samstagabend lang einfach abschütteln: Das gelingt den "Karl-Marx-Brüdern" durch zügellose Lieder wie "Mein Leben", "Chemie Chemie Ya" oder "Sklave" - und durch eine variantenreiche Animation. Mal wird der Montag einfach laut ausgebuht, Zuschauer Simon darf am Kraftklub-Glücksrad drehen (heraus springt dabei das eher atzige "Scheiß in die Disko"), im Papstgewand ruft Felix Brummer die Apokalypse aus ("Band mit dem K") - oder fordert zum Sit-in auf, ehe die Fans mit einem lautstarken "Randale" wieder auf die Beine kommen.

Aber es gibt auch sanfte Töne: Feuerzeuge und Handys werden bei "Das ist kein Liebeslied" gezückt, die Vorband "Faber" zum gemeinsamen Auftritt nochmals auf die Bühne gebeten. Bei dem Wutbürger-Lied "Fenster" kommt es auch zu politischen Statements: Laut wird die AfD ausgepfiffen. "Wir kommen auch aus Sachsen", kokettiert Brummer immer wieder mit der ungebrochenen Trennung in alte und neue Bundesländer. Dabei wirkt Kraftklub selbst wie ein verspätetes und längst überfälliges Symbol der Wiedervereinigung.

In einer Muckibude begann die Geschichte der Band. Doch statt zu Hanteln und Gewichten griffen die fünf Jungs lieber zu Mikro und Gitarre. Herausgekommen sind dabei Stereo statt Steroide, Ausstrahlung statt Attitüde. Und Fans in ganz Deutschland: Susanne Wagner aus Darmstadt zum Beispiel entdeckte Kraftklub als Zehnjährige auf den MP3-Player ihrer großen Schwester. Seitdem ist die mittlerweile 18-Jährige der Band treu. Ihr Lieblingssong "Schüsse in die Luft" wird gespielt. Man müsse sich entscheiden, ob man Frauentausch schaut oder seine Meinung preisgibt, erklärt sie.

"Felix", kreischt sie eine gute Stunde vor Konzertbeginn und rennt Richtung Bühne. Die Vorband nämlich kündigt der Kraftklub-Frontmann höchstpersönlich an. Früher sei man selbst Warm-Up der Beatsteaks oder der Ärzte gewesen. "Nur bei Rammstein sind wir nicht gut angekommen", betont Brummer und überlegt am Ende, wie er eigentlich wieder zurück zur Hauptbühne gelangt. Ganz klar: durch die Menge. Und so werden fünf Musiker als Crowd-Surfer von ihren Fans im wahrsten Sinne auf Händen getragen, ehe die Nacht mit "Songs für Liam" dann doch irgendwann zu Ende geht.