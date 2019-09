In Mumbai (Bombay) hatten die Briten 1924 das Gateway of India errichtet, vor dem berühmten Luxushotel Taj Mahal Palace. Und am 28. Februar 1948 verließen hier die letzten britischen Truppen das Land. Bereits am 30. Januar war Gandhi ermordet worden. Foto: H. Vogt

Von Heribert Vogt

Einerseits wirkt er in der heutigen gereizten Weltstimmung wie aus der Zeit gefallen, aber andererseits ist seine globale Strahlkraft immer noch ungebrochen. Vor 150 Jahren, am 2. Oktober 1869, wurde der gewaltfreie Widerstandskämpfer und Pazifist Mohandas Karamchand Gandhi im indischen Porbandar geboren.

Der Asket führte in der Unabhängigkeitsbewegung mit zivilem Ungehorsam und Hungerstreiks das Ende der britischen Kolonialherrschaft über Indien herbei (15. August 1947), verbunden mit der Abspaltung Pakistans. Ein halbes Jahr danach, am 30. Januar 1948, fiel Gandhi in Neu-Delhi einem Attentat zum Opfer. Schon lange zuvor hatte der Rechtsanwalt und Revolutionär den sanskritischen Ehrennamen Mahatma ("Große Seele") erhalten.

Hintergrund Zur Person > Mahatma Gandhi wurde zwölf Mal für den Friedensnobelpreis nominiert, zuletzt in seinem Todesjahr 1948. Da der Preis nicht postum verliehen werden kann, entschied das Komitee, in jenem Jahr keinen Preis zu vergeben. > Nach Gandhis Tod schuf Nehru, häufig mit Bezug auf den "Vater der Nation", einen modernen Staat auf Grundlage der Strukturen und [+] Lesen Sie mehr Zur Person > Mahatma Gandhi wurde zwölf Mal für den Friedensnobelpreis nominiert, zuletzt in seinem Todesjahr 1948. Da der Preis nicht postum verliehen werden kann, entschied das Komitee, in jenem Jahr keinen Preis zu vergeben. > Nach Gandhis Tod schuf Nehru, häufig mit Bezug auf den "Vater der Nation", einen modernen Staat auf Grundlage der Strukturen und Institutionen der Briten. > Noch in der Gegenwart wird Mahatma Gandhi in Indien als Nationalheld verehrt. Sein Geburtstag, der 2. Oktober, ist einer von drei indischen Nationalfeiertagen. > Die indische Regierung verleiht seit 1995 den Gandhi-Friedenspreis. > Martin Luther King, Sprecher der Bürgerrechtsbewegung in den USA, war von Gandhi geprägt; auch die Folk-Sängerin Joan Baez bezog sich auf ihn. > In Südafrika beriefen sich Nelson Mandela und der Afrikanische Nationalkongress (ANC), dessen Name an den INC angelehnt ist, bis zum Massaker von Sharpeville auf Gandhi und kämpften mit seinen Mitteln. > Philip Glass komponierte im Jahr 1980 die Oper Satyagraha, die von Gandhis Werdegang handelt. > Das Leben des Mahatma Gandhi wurde 1982 von Richard Attenborough unter dem Titel "Gandhi" verfilmt. Die Hauptrolle spielte Ben Kingsley; der Film wurde mit acht Oscars prämiert.

Im frühen 20. Jahrhunderts setzte sich Gandhi in Südafrika gegen die Rassentrennung sowie für die Gleichberechtigung der Inder ein. Ab 1910 wurde er in Indien zum politischen wie geistigen Anführer der dortigen Unabhängigkeitsbewegung. Er forderte die Menschenrechte für Dalit ("Unberührbare") und Frauen, trat für die Versöhnung zwischen Hindus und Muslimen ein, kämpfte gegen koloniale Ausbeutung sowie für ein autarkes Wirtschaftssystem, das von der bäuerlichen Lebensweise geprägt war.

Acht Jahre verbrachte Gandhi in Südafrika und Indien in Gefängnissen. Bereits zu Lebzeiten war er weltberühmt, für viele ein Vorbild und so anerkannt, dass er mehrmals für den Friedensnobelpreis nominiert wurde. In seinem Todesjahr wurde dieser Nobelpreis symbolisch nicht vergeben. Wie Nelson Mandela oder Martin Luther King gilt er als herausragender Vertreter im Freiheitskampf gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit. Er wurde eine Kultfigur des 20. Jahrhunderts.

In Heidelberg war Gandhi ein wichtiges Forschungsthema des emeritierten Asienwissenschaftlers Dietmar Rothermund. So wurde etwa die zweite Auflage seine Publikation "Mahatma Gandhi. Eine politische Biographie" (C.H. Beck Verlag) Anfang 1998 auf dieser RNZ-Seite vorgestellt. Ebenfalls bei Beck erschien Rothermunds Titel "Gandhi. Der gewaltlose Revolutionär", sein Buch "Gandhi und Nehru. Zwei Gesichter Indiens" hingegen im Kohlhammer Verlag. Der Münchner C.H. Beck Verlag hat soeben "Gandhi. Der gewaltlose Revolutionär" in 3., aktualisierter Auflage veröffentlicht und eröffnet damit die Vorschau auf seine "Wissen"-Reihe im Herbst 2019.

Neben Rothermund war auch die Heidelberger Asienwissenschaftlerin Gita Dharampal-Frick an Publikationen beteiligt, etwa als Herausgeberin des Reclam-Taschenbuchs "Mahatma Gandhi. Mittel und Wege: Ausgewählte Reden und Schriften" (2015). Dort heißt es sogar: "Mahatma Gandhi ist zweifellos eine der beeindruckendsten Persönlichkeiten in der Geschichte der Menschheit."

Im C.H. Beck Verlag erscheint nun am 19. September auch die Autobiographie "Mahatma Gandhi. Mein Leben", bezeichnet als "eines der bedeutendsten politischen und spirituellen Manifeste des 20. Jahrhunderts", das von Ilija Trojanow neu herausgegeben wird. Gandhi hatte während britischer Haft, nachdem er 1922 zivilen Ungehorsam organisiert und lange gefastet hatte, damit begonnen, die Geschichte seines Kampfes gegen Gewalt, Rassismus und Kolonialismus aufzuschreiben.

Schließlich annonciert das Wiesbadener Verlagshaus Römerweg für Oktober 2019 das Buch "Mahatma Gandhi. Was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten. Gedanken einer großen Seele" (Marix Verlag). Zu dem von Bernhard Suchy herausgegebenen Titel findet sich die Aussage, dass Gandhi nicht nur das britische Weltreich "in die Knie zwang, sondern den Schrecknissen der Moderne, nicht zuletzt auch den neuen Religionskriegen, eine Vision des friedlichen Zusammenlebens aller Menschen entgegensetzte".

Und dieser Entwurf ist bis heute "Vermächtnis und Ansporn zugleich".

Foto: H. Vogt

Info:

> Dietmar Rothermund: "Gandhi. Der gewaltlose Revolutionär". C.H. Beck Verlag, München 2019. 3., aktualisierte Auflage. 128 S., 9,95 Euro.

> Mahatma Gandhi: "Mein Leben". Hrsg.: Ilija Trojanow. Autobiographie. C.H. Beck Verlag München, 19. September 2019. 511 S., 26 Euro.

> Mahatma Gandhi: "Was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten. Gedanken einer großen Seele". Hrsg.: Bernhard Suchy. Marix Verlag Wiesbaden, 1. Oktober 2019. 192 S., 6 Euro.