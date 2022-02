Ludwigshafen. (RNZ) Gut, Weihnachten ist vorbei. Dennoch verspricht Alan Ayckbourns Komödie "Schöne Bescherungen" ein hintergründiges Vergnügen. Schließlich braucht es keinen Familienpsychologen, um festzustellen, dass rund um den 24. Dezember das Konfliktpotenzial in christlich geprägten Haushalten ungleich größer ist als an anderen Tagen des Jahres. Auch in den behaglichen Räumen von Neville und Belinda Bunker hat weihnachtlicher Friede keine Chance. Zwar haben alle die besten Vorsätze für ein harmonisches Fest, aber dann zeigt sich doch wieder, wie sehr die Vorstellungen über einen angemessenen Umgang mit dem Geburtstag des Erlösers auseinanderklaffen.

Onkel Harvey will den Kindern Waffen schenken. Kumpel Eddie ignoriert seine schwangere Frau und den gemeinsamen Nachwuchs. Nevilles Schwester Phyllis richtet beim Versuch, das Festmahl zu kochen, ein alkoholgetränktes Gemetzel an. Ihr Mann Bernard bereitet derweil sein ebenso obligatorisches wie gefürchtetes Puppentheater vor.

Wie im echten Leben: Ayckbourns bitterböse Satire auf gutbürgerliche Weihnachtsriten ist vor allem wegen ihrer Nähe zur Realität bestechend komisch. Regisseur Andreas Rehschuh bringt das Stück mit Sinn für dessen Aberwitz mit den spielfreudigen Darstellern des Pfalztheaters spannend auf die Bühne. Im Bühnenbild von Thomas Dörfler hängt der Tannenbaum aus gutem Grund kopfüber von der Decke.

Info: Ludwigshafen, Freitag, 18., Samstag, 19. Februar, 19.30 Uhr, Sonntag, 20. Februar, 14.30 Uhr, Pfalzbau-Bühnen. Karten von 17 bis 29 Euro unter Telefon 0621 / 504 25 58.