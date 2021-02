Von Ingeborg Salomon

Ludwigshafen. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Dieses Zitat von Bertolt Brecht passt ziemlich gut für alle Kulturschaffenden, die seit einem Jahr im Sparmodus agieren oder völlig ausgebremst sind. Ein Ende des seit Monaten andauernden zweiten Lockdowns ist derzeit offen. Dennoch planen Dr. Michael Kötz und seine Frau Daniela das beliebte Festival des deutschen Films auf der Ludwigshafener Parkinsel.

Vom 25. August bis 12. September 2021 soll es dessen 17. Ausgabe an diesem lauschigen Ort geben, und es soll "ein Fest der Lebensfreude" werden, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Ja, es sei schwer, nach einem durchgestandenen Jahr 2020 erneut Geduld haben zu müssen, schreiben die beiden. "Aber wir sind sicher, es wird sich lohnen". Gelohnt hat es sich auch zur gleichen Zeit im Spätsommer 2020, als die Corona-Pandemie dafür sorgte, dass die Macher sich im Frühjahr recht kurzfristig ein ganz neues Konzept einfallen lassen mussten. Doch auch das Mini-Festival wurde ein voller Erfolg: ohne Kinozelte, ohne Promi-Schaulaufen, ohne Häppchen und Schlückchen, aber mit superschönen Filmen unter freiem Himmel oder online am heimischen PC.

15.500 Besucher (statt der in den Jahren davor üblichen 120.000) waren begeistert und genossen Atmosphäre und Filme direkt am Rheinufer. Sponsoren hatten das möglich gemacht. Die Auslastung betrug 80 Prozent, denn glücklicherweise war das Wetter fast durchgängig gut. Selbst bei gelegentlichen Regenschauern ließen sich die meisten Besucher nicht davon abbringen, fasziniert den Film zu Ende zu schauen. In der parallel stattfindenden Onlineversion "Dahääm / at Home" sahen sich rund 7000 Zuschauer zwölf ausgewählten Film-Highlights der vergangenen Jahre an.

Cineasten können sich die Tage vom 25. August bis 12. September schon mal notieren. Irgendwie werden die Festivalmacher das auch 2021 hinkriegen.