Ludwigshafen. (RNZ) Nach dem Tod von Udo Jürgens im Dezember 2014 entschloss sich Autor Andreas Maier, dem angriffslustigen Sänger noch einmal nahezukommen und veröffentlichte regelmäßig Kolumnen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der musikalische Abend "Mein Jahr ohne Udo Jürgens", der am Badischen Staatstheater Karlsruhe entstand, nimmt seine Texte als Grundlage einer Spurensuche zu dem ungewöhnlichen Schlagersänger.

Die Titel seiner auch gesellschaftskritischen und -verbindenden Lieder wie "Griechischer Wein", "Mit 66 Jahren" oder "Ein ehrenwertes Haus" haben mittlerweile sprichwörtlichen Charakter. Als Udo Jürgens sie Mitte der 1970er-Jahre erstmals sang, markierten sie eine große Innovation, denn mit einem Mal wurde der deutsche Schlager sozialkritisch: Er erzählte von Gastarbeiter-Schicksalen, von rüstigen und wehrhaften Rentnern, von "wilden Ehen" ohne Trauschein, die durch sozialen Druck zerstört werden.

Immer wieder hat Jürgens in seinen zahlreichen Kompositionen aktuelle gesellschaftspolitische Themen aufgegriffen und sie in Ohrwürmer verwandelt. Er nahm kein Blatt vor den Mund und trat auch in Liebesdingen locker vor sein Publikum: "Siebzehn Jahr – blondes Haar", "Es wird Nacht, Senorita" und "Merci Chérie" sind Bekenntnisse aus einem dem Höhepunkt des Augenblicks verpflichteten Leben. Der Tod spielte in seinen Liedern keine Rolle. Als er ihn doch einholte, geschah es ohne Verzug oder Wehmut, einfach so – ungewollt.

Gemeinsam mit dem Musiker Matze Kloppe bringen Gunnar Schmidt und Regisseur Patrick Wengenroth das Phänomen Udo Jürgens in all seiner Widersprüchlichkeit auf die Bühne – mit Charme und Eleganz, Show und Schonungslosigkeit und mit viel Musik.

Info: Ludwigshafen, Montag, 28. Februar, 19.30 Uhr, Pfalzbau Bühnen. Karte für 24 Euro unter Telefon 0 621 / 50 42 558.