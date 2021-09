Von Wolf H. Goldschmitt

Ludwigshafen. Selbstbewusst, kritisch und kämpferisch präsentiert sich die Ludwigshafener Rocksängerin Julia Neigel. Die Komponistin streitet für ein faires Urheberrecht und bezieht auch klare Position, wenn es um Impfungen und Menschenrechte geht. Die Sängerin vom Hemshof schildert im Gespräch ihre Rastlosigkeit.

Energie scheint Ihr zweiter Vorname. Sie springen mit 55 Jahren immer noch über die Bühne wie Beelzebubs Schwester! Wenn Sie nicht wüssten, wann Sie geboren sind, wie alt fühlen Sie sich heute?

Jung, sehr jung, aber erfahren genug. Stark und gesund vor allen Dingen.

Diese Kraft brauchen Sie bei vielfältigen Engagements wie jetzt für die Opfer der Flut-Katastrophe.

Als ich von der Katastrophe an der Ahr erfuhr, bin ich direkt dorthin gefahren, um zu helfen. Es war mir wichtig, vor Ort zu sein. Deswegen singe ich auch beim SWR-Benefizkonzert in Trier und kämpfe weiterhin dafür, dass diese Menschen nicht vergessen werden und wir endlich die Augen öffnen müssen, was den Klimawandel angeht.

Ein Trümmerfeld ist in Ihren Augen auch die Reform des Urheberrechts. Sie wehren sich in einem Brief zusammen mit anderen Künstlern wie Peter Maffay gegen die Gesetzesnovelle. Was würden Sie sich wünschen?

Einfach nur, dass die digitalen Plattformen keine Musik und keine kreativen Werke ohne Zustimmung der Künstler verbreiten dürfen. Wenn ein wildfremder Mensch ein Musikvideo von mir hochlädt und darin andauernd Werbung aufpoppt, verdient der Geld, der den Kanal besitzt. Denn die werbenden Firmen bezahlen dafür, und ich gehe nahezu leer aus. Verbraucher konsumieren heute über das Internet so viel Kultur wie nie zuvor, aber der Künstler bekommt davon beinahe nichts. Die Abschaffung der Bagatellgrenze von 15 Sekunden wäre deshalb längst überfällig.

Und die Politik ignorierte bei ihrem jüngsten Beschluss diese Forderung?

Bedauerlicherweise darf auch künftig Kulturgut geplündert werden. Es fehlt die Unterstützung aus dieser Richtung, und das halte ich für ein Verbrechen an den Kulturschaffenden. Gerade während der Pandemie ist deutlich geworden, dass die Kultur überhaupt nicht richtig gewürdigt wird. Freiberufler und Soloselbstständige hatten zwar volle Auftragsbücher, ihnen wurde aber die Berufsausübung verboten, und eine Entschädigung erhielten sie nicht.

Der Umgang der Politik mit der Pandemie und ihren Auswirkungen auf die Gesellschaft bereiten Ihnen auch große Sorgen?

Dazu habe ich eine klare Meinung, auch wenn dafür auf Facebook unlängst ein wahrer Shitstorm über mich hereingebrochen ist. Ich glaube, dass die Entscheidung über Impfen oder nicht Impfen jedem selbst überlassen sein muss, ohne dass ihm dadurch Nachteile entstehen und er aus dem Gesellschaftsleben ausgeschlossen wird. Jeder Mensch und jedes Leben ist mir wertvoll. Wir müssen in der kontroversen Debatte auch über Opfer von Impfschäden sowie die wachsende Zahl der Suizide und Depressionen im Musikbusiness sprechen. Menschenrechte sind unteilbar und nicht gegeneinander ausspielbar. Auf diesem Gebiet gibt es keine Entscheidung zwischen zwei Möglichkeiten. In meinem Leben zählen Freiheit, Wahrheit, Gerechtigkeit, Liebe und Frieden zu den wichtigsten immateriellen Gütern. Und so soll es auch bleiben.