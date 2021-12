Abdulrazak Gurnah erhielt am Montag in der schwedischen Botschaft in London die Medaille des Literaturnobelpreises überreicht. Der 72-Jährige stammt aus Tansania. Foto: Dunham/dpa

Von Daniel Bräuer

Heidelberg/Göttingen. In den Romanen von Abdulrazak Gurna, der am Montag den Literaturnobelpreis erhalten hat, geht es immer wieder um Nachwirkungen der Kolonialherrschaft in Südostafrika. Viele seiner Hauptfiguren sind, wie er, aus Tansania oder Sansibar nach Großbritannien migriert und wandeln zwischen den Welten. Das zuletzt erschienene "Afterlives" spielt in der früheren Kolonie Deutsch-Ostafrika und erzählt von Einheimischen in Diensten der Kolonialarmee. Der Göttinger Historiker Richard Hölzl ist Experte für diese Epoche – und voll des Lobes für Gurnah.

Richard Hölzl. Foto: zg

Herr Hölzl, was können Leser, die sich nicht professionell mit Kolonialgeschichte beschäftigen, aus dem Werk Abdulrazak Gurnahs lernen?

Da gibt es einiges, auch als Historiker. Es ist zum Teil wie ein Geschichtsbuch geschrieben. Es beginnt 1890 mit Beginn der kolonialen Phase in Ostafrika, zieht sich über die deutsche Kolonialzeit bis 1918, dann die Zeit zwischen den Weltkriegen und endet in Deutschland in der Nachkriegszeit. In all diesen Phasen beschreibt Gurnah relativ genau die historischen Abläufe, die Strukturen, die Prozesse. Gleichzeitig schafft er es, sehr runde Charaktere zu schaffen, ihre Beziehungen innerhalb mehrere kolonialer Gesellschaften plastisch herauszustellen. Es ist aus Sicht der einfachen Bevölkerung an der Swahili-Küste heraus erzählt. Das bietet einem deutschen Publikum die Möglichkeit, sich selber mal in einen Perspektivwechsel hineinzugeben, die eigene Perspektive ad acta zu legen und sich in die Figuren hineinzuversetzen.

Ein Teil der Handlung folgt dem Weg von Hamza, einem jungen Mann, der sich der "Schutztruppe" der deutschen Kolonialarmee anschließt. Was weiß man über diese "Askari"?

Es gibt ja zwei Figuren, die das aus sehr unterschiedlichen Motiven, aber in einer ähnlichen Situation machen. Hamza ist von seinen Eltern wegen Überschuldung in die Sklaverei verkaufter Junge. Ilyas wird von einem afrikanischen Kolonialsoldaten geraubt, wächst auf einer Plantage auf und kommt da mit Deutschen in Kontakt. Wir sehen hier eine Differenzierung, und das ist das Tolle an dem Buch. Das Gemeinsame ist, dass es verloren gegangene Figuren sind. Beide suchen in der Kolonialarmee einen Ausweg aus ihren problematischen Lagen, eine Art von Befreiung – auch wenn sie die dann nicht finden. Hamza gelingt es, sich ein Heim zu schaffen. Ilyas bleibt verloren und wird 1944 in einem deutschen KZ ermordet.

Ist so etwas historisch verbürgt?

Das fußt auf realen Vorbildern. Es ist ein hervorragend recherchierter Roman. Die Beschreibungen zur Rekrutierung, zur Ausbildung, zur Struktur dieser Armee sind absolut exakt. Die Figur des Ilyas, der später nach Deutschland kommt, hat sogar ein ganz konkretes Vorbild. Das basiert auf Mahjub bin Adam Mohamed. Er hat eine Deutsche geheiratet, hatte Kinder mit ihr und hat dann in 23 Filmen mitgespielt, typischen Kolonialfilmen der 20er und 30er Jahre, auch im NS-Propagandazusammenhang. Er ist im KZ Sachsenhausen ermordet worden.

Man folgt Hamza durch den Ersten Weltkrieg – aber ohne konkrete Bezüge zum Kampfgeschehen. Als ob die Soldaten gar nicht wüssten, warum und gegen wen sie da eigentlich kämpfen.

Das ist mir auch aufgefallen. Aber noch mehr fällt auf, dass Gurnah wenig über die Zivilbevölkerung schreibt. Die plastischen Akteure sind die Kolonialsoldaten. Aber letztlich ist es ein Krieg, der massiv auf dem Rücken der Zivilbevölkerung ausgetragen wird. Die bleibt eher im Hintergrund. Aber man kann nicht alles in einen Roman packen. Was Gurnah und die Forschung mittlerweile deutlich hinterfragen, ist die Vorstellung, dass die Askari "treu" zu den Deutschen gestanden hätten. Die Soldaten in Gurnahs Roman haben eine klare Distanz, aus unterschiedlichen Motiven. Und als sie gezwungen werden, Dinge zu tun, die sie als unter ihrer Würde betrachten, verlassen sie die Armee.

Da Sie die Zivilbevölkerung ansprechen: Die Passagen nach dem Krieg lesen sich wie ein Aufatmen. War das Leben unter der britischen Kolonialmacht dann besser?

Ich glaube schon, aber Aufatmen würde ich als zu viel betrachten. Es zeigen sich Figuren, die die Situation dieser neuen Kolonialmacht nutzen, die mehr Angebote macht. Es gibt den Prozess der Modernisierung, aber Gurnah lässt keinen Zweifel daran, dass es eine koloniale Moderne ist. Die Figuren folgen alle nicht den Motiven der britischen Kolonialverwaltung, sondern versuchen ihre eigenen Interessen auszuleben, um für sich eine gesicherte Existenz aufzubauen. Die "civilising mission" scheitert 1929 an der Weltwirtschaftskrise und daran, dass sich die Unabhängigkeitsbewegungen nach 1945 gegen die Kolonialmacht wenden. Es wird auch deutlich, dass die idealistische Gesundheitspropaganda nicht verfängt in der Bevölkerung. Aber auch das geschieht differenziert: Die eine Figur stirbt an einer Krebserkrankung, weil sie nicht ins britische Hospital geht. Der psychisch kranke Sohn Hamzas wird in der Familie behandelt, weil man weiß: Wenn wir ihn ins Regierungshospital bringen, dann wird er irgendwo weggesperrt und wir sehen ihn nie wieder.

Wir haben in Deutschland intensive Debatten über den Völkermord in Namibia geführt. Was fast zeitgleich im heutigen Tansania geschah, die Niederschlagung des Maji-Maji-Aufstandes am Anfang des Romans, ist kaum bekannt. Woran liegt das?

Es lässt sich nicht ganz parallelisieren. Beim Maji-Maji-Aufstand kann man nicht so einfach von Völkermord sprechen. Beim Genozid an den Herero und Nama sind die internationalen Kriterien klar erfüllt. In Tansania lässt sich das nicht so ausbuchstabieren. Trotzdem ist es ein sehr gewalttätiger Krieg, indem es Hunderttausende Todesopfer gibt. Das ist uns nicht so im Bewusstsein. Was dieser Roman ins Bewusstsein ruft, ist der Erste Weltkrieg in Ostafrika, während dem die Kolonialarmeen mit ähnlichen Methoden gewütet haben. Man hat innerhalb weniger Jahre aufgrund der deutschen Kolonialherrschaft zwei extrem brutal Gewaltereignisse. Das hält man sich in Deutschland zu wenig vor Augen. Das hat in vielen Regionen Tansania eine langfristige Zerstörung hinterlassen.

Ein nationales Trauma?

Das wird von Historikern in Tansania so bezeichnet, wegen der Zerschlagung gesellschaftlicher Strukturen, bis in die Familien hinein, aber auch der wirtschaftlichen Disruption. Tansania ist bis heute ein kulturell reiches, aber ökonomisch armes Land. Gerade im Süden, wo dieser Roman teilweise spielt, wo sowohl der Maji-Maji-Aufstand als auch der Erste Weltkrieg mit der Politik einer Verbrannten Erde Verwüstungen hinterlassen haben. Wir sprechen mittlerweile viel über Kolonialismus, aber beziehen noch wenig der Perspektive der Kolonisierten mit ein. Das tut der Roman Ich hoffe, er findet in Deutschland viele Leser.