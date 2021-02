Von Volker Oesterreich

Heidelberg. Der Kampf gegen die Pest steht bei Albert Camus auch für den Kampf gegen die deutsche Besetzung Frankreichs während des Zweiten Weltkriegs. Sein 1947 erschienener Roman "Die Pest", der vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie gerade wieder sehr gefragt ist, gilt als Paradebeispiel für das "Verhältnis von Literatur und Krise". So beschreiben es die Heidelberger Romanistin Herle-Christin Jessen und der ebenfalls an der hiesigen Universität lehrende Philosoph Peter König in ihren Essays, die sie für den von Klaus Kempter und Martina Engelbrecht herausgegebenen Band "Krise(n) der Moderne – Über Literatur und Zeitdiagnostik" verfasst haben.

"Die Pest" zählt zu den erfolgreichsten Romanen des 20. Jahrhunderts. Zugleich stünde dieser Roman in der Tradition von Pesterzählungen, die in der griechischen Antike mit Thukydides begonnen habe, wie Peter König feststellt. Danach widmeten sich Lukrez, Boccaccio, Defoe, Manzoni oder Edgar Allan Poe der verheerenden Pandemie. Camus verknüpfte seine Parabel des Schreckens mit der Idee der Revolte gegen das qualvolle Leiden und Sterben.

Die beiden Essays über "Die Pest" basieren auf Vorträgen, die im Rahmen einer Ringvorlesung der Neuphilologischen Fakultät der Universität Heidelberg gehalten wurden. Ein dreijähriges Langzeitprojekt, an dem sich 30 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der unterschiedlichsten Fachrichtungen beteiligt haben. Jeweils zwei Experten widmeten sich einem bestimmten Werk der Moderne. Ihre doppelte Optik sorgt für Tiefenschärfe.

Im Dialog mit den Philologen hinterfragen Kultur-, Sozial- oder Geschichtswissenschaftler, "ob in Romanen des vergangenen halben Jahrhunderts nicht viel mehr über das Zusammenleben (...) zu lernen wäre als in erheblichen Teilen des wissenschaftlichen Schrifttums." Dieser Ansatz soll nach der Intention der Herausgeber zu einem "bedeutsamen Diskurs über den Zustand der Gesellschaft führen". In der Summe aller Beiträge ist dieses ambitionierte Vorhaben ausgesprochen gut gelungen – Dank eines beeindruckenden Kanons der Weltliteratur. So analysieren Gerhard Poppenberg und Klaus Kempter die sexuellen Neurosen jener Einzelgänger mittleren Alters, die zumeist die Bücher Michel Houllebecqs bevölkern, während sich Robert Folger und Sybille Grosse in Roberto Bolaños monumentales Epochenporträt "2666" vertiefen. Mit einer Vielzahl von Figuren und Handlungssträngen schuf der Chilene nicht nur eine Anklage gegen die Praktiken des globalen Kapitalismus, sondern auch eine "Apocalypse Now", die den Untergang des Kultur- und Literaturbetriebs einbezieht.

Ganz anders wiederum die Sicht des Ernst-Jünger-Experten Helmuth Kiesel auf die ihrerseits apokalyptischen "Stahlgewitter" des Ersten Weltkriegs. Dieser mehrmals überarbeitete Bericht über die Brutalität der Materialschlachten wurde von Jüngers Zeitgenossen als Antikriegsbuch gelesen. Die verschiedenen Fassungen des Werks sind unterschiedliche Dokumente der Zeitdiagnostik.

Ob der Moloch Großstadt bei John Dos Passos oder die Krise der Demokratie im Zeitalter des Internets bei Dave Eggers, ob Christa Wolfs Kalter Krieg der Geschlechter in ihrem "Kassandra"-Projekt oder der lange Schatten des Kolonialismus in Joseph Conrads "Heart of Darkness" – all diese Werke und noch etliche mehr werden in der Neuerscheinung als künstlerische Essenz epochaler Umbrüche begriffen. Und mehr noch: Die Essays gleichen auch Plädoyers, sich als Leser erstmals oder zum wiederholten Male mit den Romanen auseinanderzusetzen. Damit eröffnen sich ganz neue, individuelle Perspektiven.

Info: Klaus Kempter und Martina Engelbrecht (Hg.): "Krise(n) der Moderne – Über Literatur und Zeitdiagnostik". Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2021, 462 Seiten, 36 Euro.