Bad Wimpfen. (RNZ) Vivaldi ist ein verträumter Mäuserich. Er liebt es, der Klavierlehrerin Frau Klingwohl beim Musizieren zu lauschen. Doch seit ein paar Tagen hört er aus ihrem Haus keine Musik mehr. Was ist da los im Klavier? Zusammen mit seinem schlauen Mäusefreund Antonio und Vivaldi geht er der Sache nach. Die Autorin Gabi Kern spielt und liest dieses Mäuseabenteuer am Samstag, 3. Oktober um 15.30 Uhr und am Sonntag, 4. Oktober um 11 Uhr bei Klavier Kern, Heilbronner Straße 24 in Flein. Der Eintritt beträgt 3 Euro pro Nase.

Info

Info: Anmelden kann man sich bei Klavier Kern, Telefon 07131-251649 oder beim Verlag Karoline Kinderbuch, Bad Wimpfen, Mobil: 0171-1007453 und E-Mail: edith@edithgoetzfried.de