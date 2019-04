Von Ingeborg Salomon

Leimen-Gauangelloch. Dieses Zitat hat Geschichte geschrieben: "Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen", spottete Helmut Schmidt 1980 im "Spiegel" über Willy Brandts Visionen im Bundestagswahlkampf. Glücklicherweise haben weder Willy Brandt noch andere Politiker das wörtlich genommen, und für Künstler gilt der Satz ohnehin nicht. Mit "Visionen" des senegalesischen Malers Mamadou Diakhaté eröffnet die Galerie Bettendorff in Leimen-Gauangelloch am Samstag, 14. April, ihre neue Saison.

Die Ausstellung zeigt einen kleinen Einblick in den Schaffensprozess des 1938 in Tevaouane/Senegal geborenen Künstlers, der 1968 in die Schweiz und vier Jahre später nach Deutschland übersiedelte. Diakathé versteht sich als Mittler zwischen den Kulturen seiner Heimat Senegal und seinem zweiten Zuhause in Bonn-Meckenheim. Im Halbjahresrhythmus arbeitet der Künstler in seinem Atelier nahe der senegalesischen Hauptstadt Dakar und in Bonn.

Zu sehen sind in der Galerie Bettendorff sowohl seine neuesten Arbeiten von 2018 als auch ältere Werke ab 1969. Diakathé malt in Öl mit den Fingern. Das erlaubt ihm, Farben zu streichen, zu tropfen, sie ineinander fließen und miteinander verschmelzen zu lassen, so dass seine Werke eine große Dichte und Tiefe zum Ausdruck bringen. Inspiriert ist der 80-Jährige vom Licht seiner afrikanischen Heimat, und er will auch die spirituelle Verbundenheit mit den Menschen hier wie dort zum Ausdruck bringen.

Diakathé ist in beiden Kulturen in viele künstlerische und soziale Aktivitäten eingebunden. In seinem senegalesischen Heimatort Ndemene hat er über viele Jahre ein Schulprojekt für 350 Kinder entwickelt, das auch die Bettendorffsche Galerie seit einigen Jahren unterstützt. Inzwischen hat die Schule sogar eine eigene Krankenstation. Dafür erhielt er einen Orden, vergleichbar mit unserem Bundesverdienstkreuz. Zusätzlich zu den Bildern von Mamadou Diakathé sind in der Galerie auch Skulpturen zu sehen, denn der simbabwische Bildhauer Stanford Fata hat seine "Visionen" ebenfalls umgesetzt - in Stein.

Info: Die Ausstellung "Visionen" wird am Sonntag, 14. April, um 11 Uhr in der Bettendorffschen Galerie Im Schlosspark in Gauangelloch eröffnet und bis 7. Juli gezeigt. Am Sonntag, 5. Mai, um 14.30 Uhr gibt es ein Gespräch zwischen Mamadou Diakathé und Stanford Fata.