Viele Motive hat sich John Calakuta in der Natur gesucht, wie diese Wasserschildkröte, die er in ausdrucksvoller Farbigkeit festgehalten hat. Foto: sal

Von Ingeborg Salomon

Leimen-Gauangelloch. John Calakuta ist ein vielseitig begabter Mann. "Ich bin kein Mensch, wenn ich nicht malen oder Gitarre spielen kann", hat der Künstler einmal gesagt. Wie der 1974 in Kamerun geborene und heute in Bad Mergentheim lebende Calakuta sein Mensch sein in seinen Bildern ausdrückt, zeigt jetzt die Bettendorffsche Galerie im Schlossgarten in Gauangelloch. Der Titel "Meine Welt, meine Kunst" verrät schon viel.

"Calakuta erzählt in allen seinen Bildern auch Geschichten von sich", erläuterte Kuratorin Beatrix Altmann-Schmitt im Gespräch mit der RNZ. Zu berichten hat Calakuta mehr als genug. So zeigt das großformatige Gemälde "Man with an elephant" viele Elemente seiner eigenen Biographie: Afrikanische Elemente wie der titelgebende Elefant und die Tiere, die aus dem Rucksack hervorschauen, wechseln mit europäischen Motiven wie einem knallroten Auto und einem bunten Blumenstrauß, den der Mann dem Betrachter wie zur Begrüßung entgegenstreckt. Das Gemälde wirkt durch seine leuchtende Farbigkeit und lädt durch seine surrealistischen Aspekte zum genauen Hinschauen ein.

Geboren im Nordwesten von Kamerun, wuchs Calakuta in einer Region mit vielen unterschiedlichen Kulturen auf und lernte die Amtssprachen Englisch und Französisch. An der Kunstakademie in Nigeria studierte er Graphikdesign, Musik und Malerei. Doch Calakuta verließ seine Heimat, eine abenteuerliche Flucht führt ihn nach Europa und 2012 nach Deutschland. Seitdem verbindet er in seinen Gemälden die Kultur seiner alten mit der seiner neuen Heimat.

Eine große Rolle spielt in vielen Bildern die Natur in ihren vielfältigen Erscheinungsformen. Hier fühlt sich der Künstler beschützt und zuhause, wie in dem dicken Panzer einer Wasserschildkröte, die wie schwerelos im Meer zu schwimmen scheint. "Der Weg zu meiner Oma" zeigt einen von Licht beschienenen Waldweg, der irgendwo in Deutschland sein könnte, der aber einer realen Erinnerung an Calakutas Kindheit in Kamerun ist. "Leaves" erinnert an Herbstlaub, "Heaven" zeigt Wolken, die sich wie Watte in ihren Konturen auflösen.

Doch auch gesellschaftliche Themen hat der Künstler in seinen Bildern festgehalten. Zwei Frauen, die dem Betrachter den Rücken zuwenden, sind auf dem Weg in eine helle Zukunft. In den erhobenen Händen trägt jede ein schwergewichtiges Buch. "Bildung" heißt dieses Werk. Und auch Privates gibt der Künstler preis: In "Tränen der Hoffnung" hat er seine Frau und seine neugeborene Tochter festgehalten, erinnernd an Maria und das Jesuskind.

Info: "Meine Welt, meine Kunst", Bettendorffsche Galerie im Schlossgarten, Gauangelloch, bis 27. September, geöffnet Freitag und Samstag 14.30 bis 18 Uhr, Sonntag und feiertags 12 bis 18 Uhr.