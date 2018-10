Von Matthias Roth

Mannheim. Die Anregung kam von außen, fast sogar als Drohung. Denn die "Zukunftskonferenz Musikhochschulen" 2013/14 löste den politischen Auftrag einer "tiefgreifenden Neuausrichtung und Profilerweiterung" aus, und die Mannheimer Lehranstalt sah sich im Kreis der fünf Hochschulen des Landes Baden-Württemberg genötigt, sich um eines der neuen "Landeszentren" zu bemühen. Man tat es, und war erfolgreich: Das "Landeszentrum Dirigieren" wurde der musikalisch traditionsreichen Quadratestadt zugesprochen und dieses nun mit einer Gala zum Start der "Auftakt!-Festwochen" im Rosengarten eröffnet.

Der Präsident der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Prof. Rudolf Meister, zeigte sich glücklich, dass die Musikstadt Mannheim den Zuschlag erhielt und die Jury mit ihren Alleinstellungsmerkmalen überzeugen konnte: Nirgendwo in der Republik, und nur an wenigen Hochschulen weltweit, sei der Unterricht im Fach Dirigieren derart breit aufgestellt. Es würde nicht nur Sinfonik, Oper, Chor und Avantgarde angeboten, sondern auch Blas- und Jazzorchester und somit (der hohen Nachfrage wegen) auch die Leitung von Laienensembles unterrichtet, so Meister in seiner Begrüßungsrede vor zahlreichem Publikum.

Mannheim hat also die Chance, zum Nabel der Welt im Fach der musikalischen Ensemble-Leitung zu werden, und die "Mannheimer Schule" wird erneut zum leuchtenden Aushängeschild in Sachen Musik. Es fehle nur noch, so Meister, ein eigener Konzert- und Theatersaal, zu dem bereits eine "sehr gelungene architektonische Machbarkeitsstudie" vorliege. Man hofft dabei auch auf die Unterstützung des Landes.

Die Staatssekretärin im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg, Petra Olschowski, bestätigte den hohen Rang, den Mannheim nun im Bereich Dirigieren einnehme und beglückwünschte die Hochschule dazu, dass es gelungen sei, hier eine Profilbildung zu erreichen, die die Zukunft der Institution auch im nationalen und internationalen Wettbewerb sichere.

Die Jury habe "kein Gießkannenprinzip" angewandt, sondern sich bewusst für das hier entworfene, "integrative Konzept" entschieden, das "Forschung und eine Vielzahl von Möglichkeiten" einschließe.

In Vertretung der in sieben Teilbereichen des neuen Landeszentrums beschäftigten Professoren und Dozenten Harald Jers, Jörg Achim Keller, Cosima Sophia Ostdorff, Hermann Pallhuber, Toni Scholl und Sebastian Zierer stellte sich Stefan Blunier, ehemaliger Kapellmeister am Nationaltheater, dann GMD in Darmstadt und Bonn als Leiter des Schwerpunkts Sinfonik vor und führte das Sinfonieorchester der Hochschule ebenso routiniert wie spritzig durch die Partituren von Brittens "The Young Person’s Guide" (op. 34) und Gershwins "An American in Paris".

Außerdem präsentierte er mit Gunars Upatnieks (Kontrabass), Sebastian Stevensson (Fagott) und vor allem der exzellenten Sopranistin Sonja Saric, die sich mit einer bemerkenswert feinsinnig dargebotenen Verdi-Arie empfahl, auch drei Absolventen der Hochschule. Mannheim also kann und wird von sich hören lassen: Die Weichen sind bestens gestellt.