Schauspielerin Annemarie Brüntjen in Dea Lohers „Land ohne Worte“ in Mannheim. Foto: Christian Kleiner

Von Heribert Vogt

Mannheim. Ja, es geht um Schmerz, um Schmerz darüber, dass die Kunst ihre Rolle in der Gesellschaft verloren hat und dass Künstler deshalb in eine existenzielle Krise geraten. Dea Lohers ortloses Monologstück "Land ohne Worte" über einen fatalen Ausnahmezustand ist bereits 2005 nach einem ernüchternden Aufenthalt im kriegsgeschüttelten Afghanistan entstanden und kann derzeit sowohl auf die dortige politische Tabula rasa als auch auf drohenden Stillstand infolge von Corona oder irgendwann auch der Klimakatastrophe bezogen werden. Aber so sehr Dominic Friedels Inszenierung zum Saisonstart im Mannheimer Schauspielhaus auch durch ein Labyrinth künstlerischer Selbstzweifel führte, so schön wurde diese ästhetische Odyssee dargeboten. Denn hinter aller Dunkelheit leuchtete das Potenzial der Kunst hell auf.

Und das lag vor allem an der Schauspielerin Annemarie Brüntjen, die in ihrer einstündigen Performance trotz der elementaren Verunsicherung kraftvoll und souverän den Reichtum von Literatur, Theater, Musik oder Malerei bezeugte. Dabei wechselte sie zwischen diesen Gattungen, deren Grenzen synästhetisch verschwammen. So tritt Brüntjen bereits zu Beginn "im Kostüm der Autorin" auf, statt an die Schreibmaschine setzt sie sich ans Klavier. Dann kommt ausführlich die Malerei zur Sprache, aber auf dem T-Shirt der Darstellerin stehen die Worte "dies ist keine Malerin".

Gleichwohl geht es hauptsächlich um Malerei, von Paul Cézanne bis zu den Amerikanern Georgia O’Keeffe und Mark Rothko – mit welchen Strategien sind sie den Herausforderungen der Kunst begegnet? Warum haben sie sich für die Darstellung einer unwirklich schönen Petunie oder eines hässlichen Tierkadavers entschieden? Autorin Dea Loher (Jahrgang 1964), die auch mehrfach beim Heidelberger Stückemarkt vertreten war, hat sich bei "Land ohne Worte" insbesondere von dem US-Künstler Rothko inspirieren lassen. Er hat in seinen Bildern dadurch eine Sogwirkung erzielt, dass er Farbschichten wiederholt übermalte.

Und eine verwandte Praxis zeigt Annemarie Brüntjen auf der Bühne, indem sie ihre Worte, aber auch Töne technisch "schichtet", nämlich echoartig wiederholen und nachhallen lässt. Besonders eindrucksvoll war eine Szene, in der die Schauspielerin mit einem hochempfindlichen Mikrofon über ihren Körper fuhr und die dabei produzierten Geräusche zu einer Klangkulisse komponierte. Das hatte einerseits etwas von einer medizinischen Untersuchung, andererseits entstand so eine Art akustisches Hologramm Brüntjens, das innovativ auf eine unbekannte Dimension des Individuums hinwies.

Ein ebenfalls sehr frappierender Effekt wurde schließlich erzielt, als Brüntjen die Bilder von Mark Rothko "betrat", mit ihnen gewissermaßen verschmolz. Dabei stellte sie sich im langen weißen Mantel vor eine weiße Leinwand, und auf beide wurden die Werke des Malers projiziert. Bei jedem neuen Bild zeigte sich eine veränderte Symbiose von Mensch und Bild, was die Einzigartigkeit von Produktion wie Rezeption der Kunst hervorhob. Schließlich wurde auch Text von Georg Büchner eingewoben, in dem es heißt: "Die Welt hat einen ungeheuren Riss." Darin ist zwar zum einen von Finsternis, Einsamkeit und Leere die Rede, aber die Glut des erloschenen Feuers soll doch am Glimmen gehalten werden.

Und dies gelingt Performerin Brüntjen mit konzentrierter Präsenz durchgehend. Zu den wenigen Requisiten auf der nahezu leeren Bühne zählt ein Kleiderständer, aus dessen Fundus sie kaum etwas braucht. Und das ist typisch für die Aufführung. Mit wenigen Mitteln ist Brüntjen nicht nur Autorin, Schauspielerin, Musikerin und Malerin, sondern vor allem auch Mensch im Hier und Heute, für den die künstlerisch-kreative Begegnung mit der Welt elementar ist. Der damit verbundene Schmerz wird jedoch überstrahlt von der Aussicht auf Schönheit. – Starker Applaus.