Von Dagmar Hirschfelder

Heidelberg. Ein ganz besonderes Schmuckstück im Kurpfälzischen Museum Heidelberg (KMH) und zudem noch eine kostbare Schenkung ist das Gemälde eines der bedeutendsten Symbolisten der Moderne: ein eindrucksvoller "Sonnenuntergang" ("Coucher de Soleil") des französischen Malers Maurice Denis (1870 bis 1943) aus dem Jahre 1913.

In trauter Zweisamkeit stehen zwei junge Mädchen am efeubewachsenen Geländer eines Balkons. Hinter ihnen liegt das Meer, von einem in spektakulären Gelb-, Orange- und Rosatönen leuchtenden Abendhimmel in gleißendes Licht getaucht. Der Blick des Betrachters fällt durch einen Durchgang, der die friedliche Szene einrahmt.

Das Bild zeigt den Ausblick aus der Villa Silencio im bretonischen Perros-Guirec. Der Maler hatte die Villa im Sommer 1908 erworben und verbrachte dort regelmäßig den Sommer mit seiner vielköpfigen Familie. Dasselbe Motiv erscheint auch auf anderen, insbesondere religiösen Gemälden von Denis. Vielleicht liest die junge Frau im blauroten Kleid einen religiösen Text. Die ins Übernatürliche gesteigerte Lichtwirkung verweist jedenfalls auf den geistigen bzw. religiösen Gehalt des Bildes.

Die Auseinandersetzung mit Gott und der Religion spielte eine zentrale Rolle im Werk des katholisch erzogenen, tiefgläubigen Denis. Er verstand die Malerei als eine ihrem Wesen nach christliche Kunst. Die ästhetische Einheit eines Bildes spiegelte für ihn die gottgewollte Einheit der Natur. Im "Sonnenuntergang" geht es um Besinnung als gemeinsames Erlebnis, um meditative Versenkung; zum einen durch den Blick nach innen – symbolisiert durch das Lesen –, zum anderen durch die Kontemplation der Natur und ihrer Schönheit. Dargestellt sind zwei verwandte Seelen im Einklang mit der Natur und damit im Einklang mit Gott.

Maurice Denis wohnte zeit seines Lebens in Saint-Germain-en-Laye bei Paris. Er studierte in der Hauptstadt, wo er 1888 an der angesehenen privaten Kunstakademie Académie Julian mit Paul Sérusier, Pierre Bonnard und anderen Gleichgesinnten zusammentraf. Mit ihnen zusammen gründete er die Künstlergruppe "Les Nabis", zu deren wichtigstem Theoretiker er wurde. Eines der zentralen Anliegen der Nabis war die klare Abgrenzung vom Naturalismus.

Es ging ihnen darum, Ideen, Gedanken und Gefühle mithilfe der elementaren Gestaltungsmittel Linie, Form und Farbe auszudrücken. Dieses Konzept äußerte sich in der radikalen Vereinfachung der Formen, der Verwendung reiner Farben, der Betonung der dekorativen Eigenschaften eines Gemäldes sowie der Absage an den Illusionismus perspektivischer Darstellung. Dabei blieb die Form stets Vermittlerin eines bestimmten Inhalts. Diese Aspekte verbinden die Kunst Denis’ mit der internationalen Bewegung des Symbolismus.

Um 1900 wandte sich Denis den Werten des Klassischen, dem sogenannten "Nouveau classicisme", zu. Ausgangspunkte hierfür waren seine Italienreisen ab 1895, die Auseinandersetzung mit den italienischen Künstlern der Renaissance, mit dem französischen 17. Jahrhundert, vor allem mit Poussin, und mit dem Werk Cézannes. Denis strebte nach einer klaren Bildordnung, er kehrte zurück zur Farbmodellierung und einer perspektivisch angelegten Raumauffassung.

Gleichwohl blieb er sein ganzes Leben lang seinen Überzeugungen treu: Er verstand seine Werke als Ausdrucksträger von universellen Wahrheiten. Auch das Gemälde mit Sonnenuntergang zählt zu Maurice Denis’ klassischer Periode und ist als Abbild eines geistigen Universums zu verstehen, in dem alle Einzelheiten auch für einen größeren Zusammenhang stehen.