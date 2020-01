Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Wenn Elizabeth Stuart nicht im 17. Jahrhundert gelebt hätte, sondern eine Zeitgenossin von Caro Dauer wäre, würde sie wahrscheinlich ebenfalls Mode-Bloggerin sein, und entzückte junge Frauen würden ihr auf Instagram oder Youtube folgen. Caro Dauer hat schlappe 2,3 Millionen Follower, Elizabeth hätte gute Chancen, das zu toppen. In Sachen Kleidung, Frisur und Schmuck war die englische Prinzessin, die als 16-Jährige den gleichaltrigen Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz heiratete, stilbildend für die adligen Damen ihrer Zeit. Das zeigt im Kurpfälzischen Museum Heidelberg (KMH) die Ausstellung "Königskinder – Das Schicksal des Winterkönigs und seiner Familie" in vielen eindrucksvollen Gemälden und Grafiken.

Kuratorin Yvonne Stoldt widmete jetzt eine Führung dem Thema "Royal Fashion: Elizabeth Stuart als Modekönigin", und die zahlreich erschienenen Besucher zeigten sich sehr interessiert und schwer begeistert. Der englische Miniaturmaler Isaac Oliver hält die junge Frau um 1613, dem Jahr ihrer Hochzeit, in einem zarten Aquarell fest: Auffallend ist der hochgestellte Kragen aus kostbarer Spitze. "Dieser Stuartkragen oder Medicikragen war damals sehr in Mode. Er stand fächerförmig im Nacken hoch und wurde durch eingezogene Drähte verstärkt", erklärte Yvonne Stoldt.

Auf einem anderen Bild korrespondiert der Spitzenkragen mit den übergroßen Manschetten, die Elizabeth fast bis zum Ellenbogen reichen. Damals wie heute: Mode ist ein Statussymbol, demonstriert Reichtum und Macht. Von unschätzbarem Wert sind auch die berühmten Medici-Perlen, die die Kurfürstin, die 1619 ihrem Mann nach Prag folgt und Königin von Böhmen wird, auf vielen Bildern trägt.

Mit einer heutigen Perlenkette sei das nicht zu vergleichen, so Yvonne Stoldt. Vielmehr werden die Meter langen Schnüre sowohl mehrfach um das Dekolleté und um den Hals geschlungen. Elizabeths Vater, König James I. von England, schenkte sie seiner Tochter zur Hochzeit – als Zeichen seiner Liebe. Außerdem dienten die Perlen ebenso wie kostbare Diamanten und andere Edelsteine als finanzielle Absicherung der Braut.

Elizabeths Kleidung zeigt ebenso wie ihre Frisuren den sich ständig wandelnden Stil der Zeit. Als sie 1662 in London stirbt, ist sie 66 Jahre alt – und seit 30 Jahren Witwe. Denn Friedrich V., der nur einen Winter lang König von Böhmen war und dann ins Exil nach Holland fliehen musste, erlag am 19. November 1632 einem heftigen Fieber. Der 36-Jährige hinterlässt seiner gleichaltrigen Witwe zehn Kinder. Elizabeth trauert tief, denn die beiden verband über die Staatsräson hinweg eine tiefe Liebe – und um ihre Trauer deutlich zu machen, trägt die Witwe von da an nur noch Schwarz.

"Das war nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich war aber, dass sie zu ihrer schwarzen Kleidung tiefe Dekolletés sehen ließ und reichlich Schmuck trug", erläuterte Yvonne Stoldt. In den calvinistischen Niederlanden sei das bei der Bevölkerung nicht gut angekommen. Doch Elizabeth war offenbar eine Frau, die ihre Gefühle offen zeigte, zumindest bei der Wahl ihrer Kleidung. So trägt sie auf einem Gemälde von Wilhelm Jacobsz Delff nicht Perlen und Brillanten am Ohr wie auf vielen anderen Bildern, sondern eine sich schlängelnde Haarlocke. Diese "Love-Locke" ist eine Haarsträhne ihres Bruders Henry Frederick, Prinz von Wales, der kurz vor Elizabeths Hochzeit gestorben war. Ein anderes Gemälde zeigt sie in einem wertvollen Seidenbrokatkleid mit schwarzer Trauerbinde am Arm.

Die Mode ändert sich, und Elizabeth (sowie ihre erwachsen werdenden Töchter) gehen mit der Zeit. Dominieren in den 1620er Jahren noch steife Krägen, enge Mieder und aufwändiger Kopfputz auf streng zurückgekämmten Haaren die Damenmode, wird ab den 1630er Jahren alles lockerer. Angesagt sind nun ein ausgedünnter Fransenpony über der Stirn, verspielte Korkenzieherlocken und weich fallende Kleider mit gewaltigen Puffärmeln. Letztere sind übrigens derzeit auch wieder sehr en vogue – fragen Sie Caro Dauer!

Natürlich haben auch die Männer im 17. Jahrhundert Mode gemacht, wie Yvonne Stoldt bei ihrer Führung zeigte. Ein Porträt aus seinem Hochzeitsjahr 1613 zeigt Friedrich V. ebenfalls mit einem opulenten Spitzenkragen, unter den ein Drahtgestell gearbeitet war. Auf dem großen Gemälde, das den Hochzeitszug zeigt, trägt der Bräutigam einen hohen spanischen Hut, Pluderhosen bis ans Knie und einen Hermelinumhang.

Bilder belegen, dass es im 17. Jahrhundert für Jungen und Mädchen bis zum sechsten Lebensjahr keine geschlechtsspezifische Kleidung gab – was ihre Unterscheidung auf den ersten Blick nicht einfach macht. Dann aber wurde ein Schneider bestellt, der die Maße des Knirpses nahm und ihm die ersten Hosen anmaß. Das sei eine Art Initiationsritus gewesen, bei dem das Kind auch ein kleines Geschenk bekommen habe, so die Ausstellungskuratorin. Der damaligen Pädagogik entsprechend eine kleine Spielzeugpistole.

Im weiteren Männerleben passt sich die Kleidung der Rolle ihres Trägers an: So sehen wir Elizabeths Sohn Ruprecht als Offizier in einem gelben Ledermantel, "nützlich gegen schlechtes Wetter und Schwerthiebe", so Yvonne Stoldt. Andere Bilder zeigen Elizabeths Söhne in kriegerischer Rüstung zu opulenten Spitzenkrägen und mit wallenden Locken.

Info: Die Ausstellung "Königskinder" ist bis 16. Februar zu sehen im Kurpfälzischen Museum Heidelberg. Es gibt viele Themenführungen, diese nochmals am 13. Februar um 12.15 Uhr. www.museum.heidelberg.de