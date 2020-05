Das Kurpfälzische Museum in der Heidelberger Hauptstraße. Foto: Hentschel

Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Dass die Ausstellung "Herkules – Unsterblicher Held" ein solcher Kraftakt werden würde, war für den Direktor des Kurpfälzischen Museums (KMH), Dr. Frieder Hepp, sowie für die Archäologin Dr. Renate Ludwig und die Kunsthistorikerin Dr. Karin Tebbe, die die Ausstellung kuratiert haben, nicht vorherzusehen. Glücklicherweise, denn vor dem Corona-Virus hätte auch ein Kraftprotz wie Herkules leicht in die Knie gehen können. Eigentlich hätte am 25. März eine große Vernissage gefeiert werden sollen, doch dann kam Corona. Seit 17. März waren die Türen des Museums für das Publikum geschlossen. Immerhin konnte Herkules digital besucht werden, die Resonanz im Netz war beeindruckend. Seit haben Besucher wieder Zutritt zum gesamten Museum, natürlich unter Einhaltung strenger Hygienevorschriften.

Unter den ersten, die brav mit Mundschutz vor der Nase hinter einem "Spuckschutz" ihre Eintrittskarten lösten, waren Susanne Duffing und ihr elfjähriger Sohn Jonas aus Pforzheim. Zwei Audioguides in frisch desinfizierten Schutzhüllen nehmen sie auch mit auf ihren Rundgang. "Wir haben heute im Radio gehört, dass das Museum wieder offen ist, und sind gleich hergefahren", berichtet Susanne Duffing. Die Lehrerin stammt ursprünglich aus Heidelberg und findet, dass sie beide "dringend mal raus" müssten. Einen besseren Anschauungsunterricht über die griechische und römische Antike als Herkules und seine Heldentaten könne es nicht geben. Dass Jonas von KMH-Direktor Hepp noch dessen Buch "Heidelberg für Kinder" geschenkt bekommt, findet der Sechstklässler so prima, dass er sich gleich noch eine Widmung hineinschreiben lässt.

Dr. Hepp und sein Team sind glücklich, dass nun wieder Leben im Haus ist. "Ein Museum ohne Besucher ist wie eine dauernde Beerdigung", blickt Hepp zurück. In Corona-Zeiten fühlt sich ein Museumsbesuch mit Maske und Wegeleitsystem zwar zunächst etwas seltsam an, aber angesichts inspirierender Exponate nach wochenlanger Abstinenz ist das schnell vergessen. Zu "Herkules" dürfen 15 Besucher gleichzeitig; das bedeutet viel Platz für den Einzelnen und einen entspannten Kunstgenuss.

Die Ausstellung folgt Herkules’ Spuren chronologisch, beginnend mit attischen Amphoren. Die sind ausgeliehen aus der Schweiz, angereist in Klimakisten und ausgepackt von den KMH-Restauratoren unter Video-Zuschaltung der Schweizer Kollegen. Dass der große Held auch auf kleinen Exponaten noch gut zur Geltung kommt, zeigen provinzialrömische Bronzestatuetten. Filigrane Details können die Besucher auch auf Kameen und Broschen studieren, die als Video eingespielt werden. "Die Originale aus Monaco konnten leider nicht anreisen", so Dr. Karin Tebbe.

Ein großformatiges Prunkstück der Ausstellung ist die Cathedra Sancti Petri, ein Nachbau des Throns, auf dem sich Karl der Kahle 875 in Rom zum Kaiser des christlichen Abendlandes krönen ließ. Ebenfalls monumental ist die Reproduktion eines Deckenfreskos, das 1574 in einem italienischen Palazzo entstanden ist. Das Wand füllende Gemälde zeigt den gesamten Götterhimmel in Sternbildern. Herkules, ein Sohn des Zeus und der Sterblichen Alkmene, hat hier ebenso seinen Platz gefunden wie auf dem opulenten Barockgemälde von Laurent de la Hyre. Hier wirkt der Held allerdings etwas erschlafft, schließlich hat ihn die lydische Königin Omphale gebändigt – wenn auch nur kurzfristig.

"Führungen und Sonderveranstaltung können wir derzeit leider nicht anbieten. Aber unsere Artguides informieren die Besucher gerne einzeln oder in kleinen Gruppen", so Dr. Hepp. Zur Zeit laufen Verhandlungen mit den Leihgebern, die Ausstellung über den 12. Juli hinaus zu verlängern und sie bis nach den Sommerferien zu zeigen. Mitte September soll dann die Sonderausstellung "Friedrich Hölderlin und Heidelberg" zu sehen sein; die Eröffnung war eigentlich für gestern geplant.