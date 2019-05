Von Susann Behnke-Pfuhl

Heidelberg. Ein spannendes und zugleich absolut notwendiges Thema. "Vom Ich zum Wir - Kunst und Kultur in Zeiten der Digitalisierung", so lautet der Titel des diesjährigen "Denkfestes". Es findet nach Austragungsorten in Mannheim, Ludwigshafen, Worms und Schwetzingen am 4. und 5. Juni im Heidelberger Tankturm und im Betriebshof statt. Kulturakteure können sich anhand konkreter Projekte mit den Möglichkeiten der Digitalisierung auseinandersetzen. Veranstaltet wird die interdisziplinäre Austauschplattform vom Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar.

Der inhaltliche Akzent des "Denkfestes" geht dabei weit über technische Fragen hinaus, wie Robert Montoto vom Kulturbüro auf dem Pressegespräch sagte. In einer sich verändernden digitalen und analogen Welt könnte durch Kunst und Kultur Orientierung und Sinngebung erfolgen. Die Institutionen müssten ihre Chance aber auch ergreifen.

Digitalisierung sei kein Selbstzweck, betonte auch Kulturbürgermeister Dr. Joachim Gerner. Sie müsse vom Menschen gesteuert die Lebensbedingungen verbessern. Die Veranstaltung passe zu Heidelberg, schließlich habe die Stadt aufgrund der universitären Einrichtungen eines der größten öffentlichen W-Lan-Netze in Deutschland, einen Digitalisierungskompass mit vier Sternen und gelte als "Smart City" in der Metropolregion. Er erwähnte das Projekt "Digitale Stadt", an dem man sich im Juli beteiligen kann.

Wie die Museen ihre Kernkompetenzen in die neue, transformierte Welt einbringen, legte Dr. Alexander Schubert vom Historischen Museum Speyer und Netzwerksprecher der Museen und Schlösser der Kulturregion Rhein-Neckar dar. Gewohnt sich den "dinglichen Hinterlassenschaften" zu widmen, ginge es für die Museen um mehr als Digitalisierung von Dingen oder den Facebook-Auftritt. So forderte er, den gesellschaftlichen Diskurs stärker mitzugestalten und mehr Sichtbarkeit auf Plattformen wie Google oder Siri zu zeigen. Es müsse das genaue Hinsehen geschult werden.

Workshopleiter Christoph Deeg (digital-analoge Strategieberatung) stellte seinen Ansatz der "Gamification" vor. "Wir sind digital-analog unterwegs", stellte er fest. Man müsse nicht immer etwas "Digitales" machen. Vielmehr ist es sinnvoll, über eine neue Bedeutung des Themas Spiel nachzudenken. Was sind die Mechaniken des Spiels und wie kann man sie in anderen Kontexten wie etwa der Literatur benutzen? Wie kann Literatur im Kontext einer "Playful Experience" erlebt werden?

In seinem Workshop sind noch einige Plätze frei - ansonsten ist das seit 12 Jahren stattfindende Denkfest ausgebucht. Angesichts hochkarätig besetzter Vorträge, Diskussionen und Workshops mit Teilnehmern wie dem Leiter der Kunsthalle Baden-Baden Johan Holten, der Marketing-Leiterin des ZKM, Dominika Szope, und der Theaterkritikerin Esther Slevogt mag das nicht verwundern.

Info: Anmeldungen für die Warteliste werden noch entgegengenommen. Wer mittags ab 13.30 Uhr dazu stößt, hat die Chance, noch einen der begehrten Plätze zu ergattern. Anmeldungen beim Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar, 0621/10708412.